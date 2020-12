Beinette: nel 2021 anche gli sfalci del verde saranno "porta a porta"

Come funzionerà? «Ogni richiedente (privato cittadino o condominio) avrà a disposizione uno o più cassonetti in comodato d'uso. Lo svuotamento avverrà su prenotazione ogni settimana da aprile ad ottobre e una volta ogni quindici giorni da novembre a marzo, per un totale massimo di quaranta «svuotamenti» annui. I cassonetti dovranno essere tenuti in area privata ed esposti su suolo pubblico solo in occasione dello svuotamento. La pulizia e la cura dei cassonetti saranno a carico degli utenti. Sono disponibili due tipologie, per dimensione, di cassonetto, a seconda delle esigenze dell'utente».