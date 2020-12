Beinette: privato cittadino dona easybike al collaboratore comunale David Lodedo

Il Natale si avvicina e, nonostante tutte le difficoltà che hanno caratterizzato questo 2020, il comune di Beinette è stato teatro di un grande gesto di solidarietà.

Lo scorso mercoledì 9 dicembre, infatti, è stata consegnata un'easybike al collaboratore del comunale David Lodedo.

"La donazione è stata fatta da un privato cittadino beinettese che non ha voluto rendere pubblico il suo nome, ma che ringrazio a nome di David e dell'amministrazione comunale per il grande valore morale!" - commenta il sindaco, Lorenzo Busciglio - "Un esempio da seguire soprattutto in questo momento in cui è più forte il bisogno di solidarietà".