Continua (seppur più lento) il calo dei contagi in Granda negli ultimi 7 giorni: ora sono 54 i centri Covid-free, pochissimi i comuni ad alto contagio

Continua l'analisi settimanale di TargatoCn e La Voce di Alba per fornire un'idea il quanto più possibile precisa dell'andamento del contagio nella nostra provincia. Prenderemo in esame i comuni con un tasso di contagio di 18 positivi ogni 1.000 abitanti, i comuni covid-free e i numeri dei contagi nelle sette sorelle.

Ci teniamo a precisare che tra i 247 comuni della provincia di Cuneo sono molti i centri con meno di 1.000 abitanti. Più della metà. A volte basta un contagio per alterare di molto l'indice di contagio.

Ricordiamo inoltre che i dati a cui si fa riferimento si basano su un'analisi della mappa del contagio diffusa dalla Regione Piemonte. Alcuni dati potrebbero essere variati per ritardi nelle comunicazioni delle autorità sanitaria o per altri molteplici motivi. L'analisi intende fornire un riscontro il più possibile reale dell'andamento del contagio nella nostra provincia.



CONTINUA IL CALO DEI POSITIVI, MA E' PIU' LENTO NELL'ULTIMA SETTIMANA



I positivi in provincia di Cuneo da bollettino della Regione Piemonte sono stati nella settimana dal 6 al 13 dicembre 1.047. La settimana precedente (dall’23 al 29 novembre) erano invece 3.089. Domenica 6 dicembre da inizio emergenza si segnalavano 24.553 contagi. Ieri, domenica 13 dicembre, 25.600.



Il dato aggregato settimanale (6-13 dicembre) vede un decremento di 679 positivi rispetto alla settimana precedente (29 novembre - 6 dicembre). La settimana scorsa il decremento rispetto ai sette giorni ancora precedenti era stato di 1.363 casi in meno.



Questo può voler significare che i numeri dei contagi continuano ad essere in calo (da 4 settimane), ma è la prima da un mese in cui la diminuzione è meno "incisiva" rispetto ai sette giorni precedenti.



POCHISSIMI I COMUNI CON UN ALTO TASSO DI CONTAGIO



Sono 8 i comuni presenti a bollettino di ieri, domenica 13 dicembre, nella lista dei centri della Granda ad aver superato la soglia dei 18 contagi ogni 1.000 abitanti. 11 municipi in meno rispetto alla scorsa settimana quando i centri "over 18" erano 19. Per la settimana il numero dei centri "attenzionati" è in diminuzione rispetto alla settimana precedente. Ecco la lista.



Roccaforte Mondovì (20,07), Scagnello (40), Mombasiglio (18,03), Lesegno (21,71), Perlo (26,32), Camerana (23,57), Monesiglio (22,54), San Benedetto Belbo (18,40), Bonvicino (20,41), Salmour (30,39), Rodello (21,94), Rocchetta Belbo (18,75), Venasca (20,17), Paesana (21,01), Ostana (23,53), Sampeyre (21,15), Stroppo (58,25), Pradleves (30,43), Sambuco (22,99).



Il comune con il più alto tasso di contagio è Salmour che con 23 contagi accertati dalle autorità sanitarie ha un indice di 31,77. Salmour è anche l'unico centro presente anche la scorsa settimana nella lista degli “over 18” positivi su 1.000 abitanti in cui la situazione è peggiorata



Tre comuni sono entrati questa settimana nella lista dei centri ad alto tasso di contagio: Montaldo Mondovì, Bellino e Gorzegno.



Mentre sono 12 i comuni non più presenti nella lista che vede un indice di contagio superiore ai 18 ogni 1.000 abitanti. Sono i comuni di Roccaforte Mondovì, Mombasiglio, Lesegno, Perlo, Camerana, San Benedetto Belbo, Bonvicino, Rodello, Rocchetta Belbo, Venasca, Paesana, Ostana, Stroppo e Sambuco.



Sono quattro i municipi sopra la soglia di guardia presenti sia la scorsa settimana che in quella attuale dove i contagi sono rimasti invariati: si tratta di Perlo, San Benedetto Belbo, Bonvicino e Ostana.



In quattro centri presenti anche la scorsa settimana nella lista degli “over 18” positivi su 1.000 abitanti la situazione rispetto alla settimana precedente è peggiorata: sono Scagnello, Lesegno, Salmour e Paesana.



Mentre in 4 comuni che sono rimasti nella lista la settimana scorsa come in questa si è registrato un miglioramento: Scagnello, Monesiglio, Sampeyre e Pradleves.



LA SITUAZIONE NELLE SETTE SORELLE



A livello numerico il comune con più contagi resta Cuneo (358, la scorsa 525), seguito da Bra (224, la scorsa 339), Alba (175, la scorsa 259), Fossano (178, la scorsa 253), Savigliano (140, la scorsa 218), Mondovì (132, la scorsa 202) e Saluzzo (116, la scorsa 263).



CRESCONO ANCORA E I COMUNI COVID FREE



I centri della Granda liberi da contagio sono passati dai 35 della scorsa settimana ai 54 dell'attuale. 19 in più nel computo degli ultimi sette giorni. E’ il prima valore in positivo dopo settimane. Nei restati 193 comuni si è registrato almeno un contagio.



In particolare sono 23 i comuni che la scorsa segnalavano almeno un caso Covid che questa settimana sono passati a “zero casi”: sono i comuni di Torre di Mondovì, Monasterolo Casotto, Batttifollo, Roascio, Castellino Tanaro, Cigliè, Castelletto Uzzone, Niella Belbo, Bossolasco, Bonvicino, Feisoglio, Levice, Barolo, Castiglione Falletto, Montelupo Albese, Arguello, Lequio Berria, Borgomale, Bosia Trezzo Tinella, Neviglie, Ruffia, Brondello, Macra.



Sette i comuni che la scorsa settimana erano nella lista dei centri liberi da contagio e che hanno segnalato alle autorità sanitarie almeno un contagio accertato questa settimana: sono i centri di Lequio Tanaro, Roddino, Cravanzana, Torre Bormida, Celle di Macra, Castelmagno e Moiola.



Mentre 30 centri sono rimasti Covid-free come la scorsa settimana.

Ecco l'elenco dei comuni "Covid-Free" in provincia d Cuneo. 1. Briga Alta2. Caprauna 3. Alto4. Pamparato 5. Viola 6. Torre di Mondovì7. Monasterolo Casotto8. Battifollo9. Castelnuovo di Ceva10. Sale San Giovanni11. Roascio 12. Torresina13. Igliano14. Castellino Tanaro 15. Marsaglia16. Rocca Cigliè 17. Cigliè18. Castelletto Uzzone19. Niella Belbo20. Bossolasco21. Somano22. Bonvicino23. Feisoglio24. Cissone25. Roddino 26. Levice 27. Torre Bormida 28. Barolo 29. Castiglione Falletto 30. Montelupo Albese 31. Arguello 32. Lequio Berria 33. Borgomale34. Bosia 35. Bergolo 36. Castino 37. Trezzo Tinella 38. Neviglie 39. Barbaresco 40. Perletto 41. Ruffia42. Brondello43. Isasca44. Oncino 45. Crissolo46. Pontechianale 47. Acceglio 48. Elva 49. Macra 50. Marmora51. Canosio 52. Pietraporzio53. Valloriate54. Roaschia