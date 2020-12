Giovani medici in campo nella battaglia contro il Covid-19: una giornata con le Usca di Alba e Bra (FOTO E VIDEO)

Quando nel marzo scorso l’Asl Cn2 costituì la sua prima Unità Speciale di Continuità Assistenziale (Usca), a farne parte erano quattro giovani medici. Dopo quasi nove mesi sono ormai una quarantina i neolaureati e specializzandi assoldati dall’azienda sanitaria col compito di dare corso alle segnalazioni che quotidianamente arrivano dal suo Servizio Igiene Salute Pubblica (Sisp) come dai 104 medici di famiglia di Langhe e Roero, facendosi carico della gestione domiciliare di numerosissime persone affette da Covid-19 che ancora oggi necessitano di assistenza in quest’ampia porzione della nostra provincia.



Un’attività in corso da mesi con turni che prevedono una copertura di dodici ore al giorno (dalle 8 alle 20) per sette giorni alla settimana, festivi compresi. E un lavoro che, nella pratica, prevede il prendersi cura – attraverso visite domiciliari e consulti telefonici ripetuti anche più volte nel corso della stessa giornata – di pazienti che presentano una specifica sintomatologia da Coronavirus, ma che non abbisognano di ricovero ospedaliero, mettendo in campo tutte le azioni possibili per evitare che quest’ultimo diventi una necessità.



Chiara la finalità che informa l’agire del gruppo di lavoro coordinato dal dottor Mirko Panico: ridurre il numero delle ospedalizzazioni, consentendo al paziente di rimanere a casa quando possibile e sollevando al contempo il carico che, durante la prima come nella seconda ondata della pandemia, ha mandato in crisi i pronto soccorso e gli ospedali di mezza Italia, Alba e Verduno compresi.



Un’indicazione che ha però visto le diverse Regioni italiane muoversi in ordine sparso e in modo non sempre tempestivo. Non tutte, infatti, hanno attivato le Usca nei dieci giorni che il Governo aveva concesso loro col suo decreto del 9 marzo. Tra le prime a provvedervi c’è però stato il Piemonte, così come quella di Alba e Bra è risultata tra le aziende sanitarie italiane più pronte ad attrezzarsi in questa direzione.



Un primato che durante questa ormai rodata esperienza si è accompagnato nella definizione di buone pratiche che oggi fanno di questo gruppo una piccola eccellenza nell’intero panorama piemontese, come testimoniano gli stessi medici, in diversi casi attivi anche per conto di altre analoghe unità delle province di Torino e Asti.



Tra queste un ruolo importante ha giocato la disponibilità di locali e strumentazioni che l’Asl ha messo a loro disposizione. Coi primi, ricavati nei vecchi ospedali di Alba e Bra, si sono allestiti non soltanto le sedi operative che quotidianamente ospitano il lavoro a distanza dei medici, ma anche spazi per attività di ambulatorio, come nella sede di Alba, con la possibilità di visitare in quella sede i pazienti in grado di spostarsi autonomamente.



La disponibilità di ecografi portatili da utilizzare nelle visite a domicilio e, per quanto riguarda l’équipe albese, di un omologo dispositivo fisso recuperato dall’ex ostetricia del "San Lazzaro", si sono perfezionate tecniche di diagnosi che in più di un’occasione hanno consentito di rendere più tempestiva l’individuazione di complicanze sopravvenute a carico dei pazienti, nei confronti dei quali si è potuto procedere col tempismo utile a scongiurare un loro ulteriore aggravamento.



Un’altra specificità albese è quella che riguarda la costante presenza, al fianco delle Usca, non soltanto dello staff di infermieri messo a disposizione dall’Asl, ma anche degli operatori dei diversi consorzi socio assistenziali attivi sul territorio, attivati per dare risposte alle esigenze che i pazienti possono avere in ambiti anche diversi da quello strettamente sanitario.

