Il Covid ferma anche il Carlevè di Mondovì. Annullate le sfilate del 2021

La pandemia costringe la ‘Famija Monregaleisa’ e l’Amministrazione comunale della Città di Mondovì, ad annullare l’edizione 2021 dello storico Carlevè ‘d Mondvì.

Lo conferma il sindaco Paolo Adriano, che di concerto con l’Associazione organizzatrice del Carnevale, presieduta da Enrico Natta, ha deciso di rinviare la kermesse.

Il sindaco Paolo Adriano: "L’attuale situazione sanitaria nazionale e le norme vigenti in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del virus non ci consentono, purtroppo, di programmare il tradizionale carnevale. Una rinuncia forzata, ma inevitabile: speriamo vi siano le condizioni per vedere almeno il Moro in città, nell’auspicio di tempi migliori che ci restituiscano, nella forma tradizionale, questo storico appuntamento monregalese".

"Abbiamo atteso fino all’ultimo prima di ufficializzare questa sofferta decisione - spiega il presidente Enrico Natta -, "ma purtroppo anche per noi arriva il momento delle scelte difficili, quelle che abbiamo cercato in tutti i modi di evitare sperando in tempi migliori. Il crescente peggioramento dell’emergenza sanitaria ci impone l’obbligo di ufficializzare la notizia dell’annullamento dell’edizione 2021. L’appuntamento però, è solo rimandato, almeno per ora. Qualora il periodo lo permetterà, la Corte del Moro apparirà comunque qua e là per le vie del centro storico e non solo, ricordando ancora una volta, l’importanza del tradizionale carnevale monregalese. Vi terremo aggiornati sugli eventuali appuntamenti dell’ultimo minuto, speranzosi del fatto che possano rappresentare il primo passo di una rinascita postpandemica".