La Condotta Slow Food di Bra premiata dall’Università del Gusto di Pollenzo

Slow Food si batte ogni giorno per affermare il diritto di tutti al cibo buono, pulito e giusto, essenziale per il pieno godimento della vita e del sostentamento umano, a partire dall’insegnamento ai più giovani. Lo sa bene la Condotta Slow Food di Bra che ha ricevuto un importante riconoscimento dall’Università del Gusto di Pollenzo, a firma del presidente Carlo Petrini, per aver contribuito all’erogazione delle borse di studi.

Ma questa non è stata l’unica direzione in cui, negli anni, si è mosso il movimento braidese della chiocciolina, formato da una squadra affiatata di amici: Gianni Milanesio, fiduciario; Lino Ferrero, vice fiduciario; Elena Sismonda, tesoriera; Giuseppe Fiorito segretario; i consiglieri Marco Gallarato, responsabile del Mercato della Terra; Renato Maunero; Antonio Piumatti; Claudio Gallizio, Giulio Bracco, Franco Canopale, Mauro Cortassa, Agata Comandè e Silvia Gullino.

Finché le condizioni sanitarie lo hanno permesso, sono state organizzate manifestazioni conviviali al fine di valorizzare la cultura gastronomica del territorio.

È il caso del Bagnè ‘nt l’euli all’Osteria Boccondivino. Un must di inizio estate caratterizzato dalla buona compagnia, ma anche da un menù dal contorno sfizioso, che contribuisce a rendere unico l’appuntamento. Nell’ultima edizione del 2019, parte dell’incasso è stato destinato alla salvaguardia degli ulivi secolari italiani, secondo uno dei tanti progetti firmati Slow Food.

Tra le iniziative c’è anche la Tombolata, una consolidata tradizione di inizio anno, che nel gennaio 2020 ha visto devolvere una quota del ricavato al progetto Orto in condotta per gli orti scolastici nelle scuole braidesi. Un modo per unire utile a dilettevole.

Inoltre, in occasione dell’uscita annuale della Guida Slow Wine, la Condotta Slow Food di Bra si distingue per una cena dedicata alle eccellenze vinicole e che rappresenta anche l’occasione per gustare piatti ricchi di eccellenze provenienti dai Presidi Slow Food. La formula è quella tipica delle Cento cene per Slow Wine. Un appuntamento annuale in cui sulle tavole di enoteche, osterie e ristoranti scelti di volta in volta, oltre al clima di festa e divertimento, si parla di vino e del suo mondo, grazie alla presenza di un esperto Slow Food che presenta la guida Slow Wine.

La Condotta Slow Food è persino protagonista al Movie Tellers, una kermesse cinematografica che nel 2019 è stata paradigma dello spirito dell’eccellenza Slow Food. Al cinema Vittoria di Bra sono passate grandi pellicole, mentre il red carpet è stato tutto per le prelibatezze a km zero, messe in tavola dai produttori locali.

La presenza della Condotta in città, infatti, è più che mai indirizzata a far comprendere quale sia la dimensione del cibo “buono, pulito e giusto”, attraverso una rete associativa e sinergie con istituzioni, enti, produttori e ristoratori che ha trovato la sua massima espressione attraverso il Mercato della Terra.

L’evento è appoggiato dal Comune di Bra e dal Mercato Campagna Amica al fine di premiare un’enogastronomia di assoluta qualità. Sotto i portici di corso Garibaldi è possibile fare il pieno di gusto con la ricca offerta proposta con successo ogni terza domenica del mese, dalle ore 8 alle ore 17.

Il Mercato della Terra non è un Mercato qualunque, è coerente con la filosofia Slow Food, per fare la spesa di prodotti locali e di stagione, garantiti dalla più sicura delle certificazioni esistenti: la faccia di chi produce. Nel Mercato della Terra di Bra i protagonisti sono proprio i produttori, come spiega Gianni Milanesio: “Questo mercato è un modo unico per riportare i cittadini a contatto diretto con chi produce e si inserisce in un momento in cui Bra sta portando avanti una battaglia ambientale per una città più sostenibile”.

Non è finita qui, anzi è solo l’inizio. Tante anche le conferenze promosse dalla Condotta Slow Food all’insegna del rapporto cibo e salute, come accaduto nell’ultima edizione in presenza di Terra Madre con i consigli per vivere meglio del primario di Oncologia dell’A.S.L. CN 2, Cinzia Ortega.

Un altro motto della Condotta Slow Food braidese è “Mangia cibo buono, pulito, giusto... e non sprecarlo”, lanciato in occasione della Giornata contro lo spreco alimentare che vede il sodalizio protagonista ogni anno il 5 febbraio, Giornata contro lo spreco alimentare. Ecco il perché della partecipazione ai vari forum dell’Unisg di Pollenzo in epoca pre-Covid. Per la Condotta, la lotta allo spreco alimentare è un dovere quotidiano, che risponde al problema di costi per il cittadino, ma anche di prospettive future per il pianeta.

Non solo buon cibo, ma anche solidarietà. Nell’anno del Coronavirus, la Condotta Slow Food di Bra, ha deciso di devolvere la somma di 500 euro per fronteggiare l’emergenza sanitaria, sia a livello locale che nazionale. E così, una metà dell’importo è stata destinata al Comune della Zizzola, che continua quotidianamente a svolgere il servizio di assistenza ai più deboli della popolazione.

Sono molti, infatti, i lavoratori che oggi si trovano a fronteggiare una violentissima crisi economica. L’altra metà, invece, è andata in risposta all’appello di Carlin Petrini, che ha chiamato a raccolta l’intero Paese per uno sforzo di responsabilità e solidarietà, attraverso l’iniziativa nazionale Slow Food: una raccolta fondi a favore della Caritas Italiana e della Croce Rossa Italiana per fornire aiuto, anche attraverso la rete di realtà del volontariato in prima linea nell’emergenza sociale sui territori, a quanti non hanno un tetto o un pasto garantito.

Segue l’adesione al progetto Barachin, lanciato ancora da Carlin Petrini per offrire il cibo di Slow Food alle famiglie meno abbienti. L’idea ha coinvolto la Condotta braidese nei giorni di Cheese 2019, dando al tipico pranzo legato alla vita operaia una nuova immagine: non più il nome del contenitore, ma il veicolo per fare comunità attraverso il cibo.

Degna di nota pure la partecipazione allo Slow Food Day 2019 con una mattinata sull’educazione al riuso ed al recupero dei rifiuti, con la decisione di sperimentare alla prima occasione utile la funzione dei centri che operano per tutelare meglio risorse e ambiente. Da qui la condivisone di ideali sostenibili con le Comunità Laudato si’, per promuovere l’analisi di papa Francesco sulla situazione attuale, adottando stili di vita coerenti con il pensiero dell’ecologia integrale, alla luce dell’Enciclica verde.

Ancora del 2019 è la notizia del sostegno al progetto La Buona Strada - Ripartiamo dal cibo, avviato con l’obiettivo di finanziare l’acquisto di un furgone attrezzato, un caseificio mobile e due negozi mobili da mettere a disposizione delle aziende agricole delle quattro regioni del Centro Italia colpite dal sisma.

Ultimo, ma non ultimo: l’impegno della Condotta Slow Food per sostenere iniziative culturali che promuovano partecipazione, innovazione e coesione sociale. In questo senso, il sodalizio è tra gli official partner del Caffè Letterario di Bra, un appuntamento mensile caratterizzato da presentazioni e discussioni su temi che spaziano da questioni e sensibilità riconducibili alle arti ed al territorio, fino ad argomenti di attualità, costume e spettacolo. Un modo antico e sempre nuovo di fare e di far vivere la cultura.

Rimandate l’assemblea annuale e lo Slow Food Day 2020 a causa della pandemia, il cuore a forma di ‘chiocciola’, tuttavia, non si ferma. Una costellazione di iniziative sono pronte in cantiere per il prossimo anno. Mica può durare all’infinito questo virus, no?