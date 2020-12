Maestri di Sci, Graglia (FI): "Sono contento per la decisione della giunta regionale"

"Sono davvero contento che la Giunta regionale abbia trovato le risorse per sostenere i maestri di sci con 2.000 euro ciascuno: si tratta di un argomento di cui avevo parlato col Presidente Cirio e che riguarda da vicino centinaia di professionisti delle nostre montagne. Nei giorni scorsi avevo richiamato anche pubblicamente questa attenzione e sono grato per l'impegno profuso da Cirio e dall'Assessore Poggio. Ora avanti con gli ulteriori ristori per la montagna, a partire da quelli per gli esercizi pubblici".



Ad affermarlo il vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere di Forza Italia Franco Graglia.