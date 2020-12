Neive, gli studenti dell’Arte Bianca al mercatino di Natale

E' un messaggio di fiducia e di speranza quello che gli studenti dell'Arte Bianca hanno dato domenica 13 dicembre a Neive, partecipando coi loro insegnanti al tradizionale mercatino di Natale che si inerpica tra le pittoresche vie del borgo langarolo.



I ragazzi, rispettando e applicando le norme vigenti per la sicurezza, hanno accolto i visitatori offrendo i prodotti realizzati nei laboratori dell'istituto, attività che non si è mai fermata e che ha permesso agli studenti di mantenere costante il legame con la scuola.



Auspicando un ritorno alla “normalità”, l'Arte Bianca di Neive ha deciso di programmare, anche alla luce del passaggio del Piemonte in zona gialla, un evento di scuola aperta in presenza, previsto per sabato 19 dicembre. Per partecipare all’incontro è obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0173/67168 o scrivendo alla mail artebiancaneive@cillarioferrero.it.