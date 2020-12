Sugli elisoccorso del Piemonte tornano le unità cinofile del Soccorso alpino: il fiuto del cane fondamentale in caso di ricerca in valanga

La giornata di ieri, domenica 13 dicembre, la prima domenica in zona “gialla”, è stata contraddistinta anche dalla massiccia presenza di escursionisti e alpinisti sulle montagne della Granda.

Non solo, perché proprio ieri sono stati due gli allarmi scattati in seguito ad altrettante valanghe: una a Bardonecchia, nel Torinese, l’altra a Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo. Nel primo caso la valanga ha travolto uno scialpinista, trascinato a valle per centinaia di metri ma estratto fortunatamente vivo dai compagni di escursione prima ancora dell’arrivo dell’elisoccorso del 118.

Nel secondo caso, la valanga, sul il versante est del monte Mondolè, come è stato appurato con un sopralluogo in zona che il distacco non ha coinvolto escursionisti.

Proprio nell’ottica di queste eventualità, il Soccorso alpino e speleologico Piemonte ha disposto, proprio dalla giornata di sabato, la presenza dell’unità cinofila da valanga in tutte le basi di elisoccorso della nostra Regione.

A Levaldigi e Borgosesia (il servizio verrà ampliato anche sulla base di Torino, non appena le condizioni lo renderanno necessario), sino al termine della stagione invernale, oltre al personale normalmente in servizio sull’elisoccorso sarà presente anche il cane insieme al suo conduttore. La decisione di iniziare con due basi è stata dettata dalle attuali condizioni di innevamento e di pericolo valanghe sulle montagne piemontesi. Cane e conduttore vanno ad aggiungersi all’equipaggio “standard” dell’elisoccorso, formato da pilota, tecnico verricellista, tecnico di Soccorso alpino, medico anestesista rianimatore e infermiere dell’emergenza sanitaria 118.

Il tandem, che compone l’unità cinofila da valanga, come spiega il Soccorso alpino, “è la risorsa in grado di individuare più rapidamente una persona sepolta e priva dell'Artva, la ricetrasmittente utilizzata per la ricerca del travolto”. I turni saranno coperti dal personale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il supporto del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Ma proprio sull’utilizzo dell’Artva, e di tutta la dotazione per le uscite di scialpinismo, il Soccorso alpino vuole lanciare “un ulteriore messaggio di prevenzione”.

Perché “la presenza delle unità cinofile da valanga nelle basi non è, di per sé, garanzia di sicurezza”, rimarcano i soccorritori.

I rimandi fondamentali in quest’ottica sono quindi due.

In primis, “evitare di trovarsi in situazioni di rischio”: “la valanga è un pericolo concreto, bisogna pianificare attentamente la gita, consultando il bollettino valanghe emesso da Arpa Piemonte”. In secondo luogo, ma non esiste in questo caso ordine di importanza o priorità, ogni skialper deve sempre avere con sé la dotazione per l’autosoccorso in vaso di valanga.

Si parte sempre con indosso l’Artva, apparecchio di ricerca travolti in valanga, strumento che trasmette un segnale a corto raggio e che, in caso di valanga può essere commutato in ricezione, per individuare eventuali sepolti. Insieme all’Artva, è d’obbligo sempre avere pala e sonda, attrezzatura necessaria per liberare, dopo averli individuati, i travolti dal distacco valanghivo.

Questo perché l’autosoccorso in caso di valanga è fondamentale per liberare vivi eventuali escursionisti coinvolti. Minore è il tempo di intervento, maggiori sono le chance di liberare vivi i travolti. Lo dimostra quanto accaduto ieri a Bardonecchia.

Lo spiega bene anche il Soccorso alpino: “I dati sul tempo di sopravvivenza sotto una valanga indicano che è fondamentale estrarre una persona entro i 15, 18 minuti dal travolgimento”. E la macchina dei soccorsi, per quanto in grado di fornire una risposta immediata, ha dei tempi tecnici che “difficilmente sono in grado di stare in queste tempistiche”. Le prime operazioni di ricerca ed estrazione di un travolto devono essere eseguite dai suoi compagni di gita.

Tornando alle unità cinofile da valanga, due anni fa, cane e conduttore in turno presso la nostra base elisoccorso di Levaldigi si erano resi protagonisti di uno straordinario salvataggio di un uomo, sepolto da una valanga sul monte Viridio, nella zona di Castelmagno, liberato dopo esser rimasto per ore sotto lo spesso strato di neve.

Quel giorno, in elisoccorso, c’erano Zen, pastore belga, insieme al suo conduttore Sebastiano Faraudo, della Quattordicesima delegazione del Soccorso alpino, la “Monviso”. Giunti sul fronte della valanga in elisoccorso (dall’alto si era notata la presenza di uno sci che affiorava dalla neve), Zen aveva messo in campo il suo fiuto che, in tandem con l’uso dell’Artva, aveva permesso di individuare con precisione lo scialpinista sepolto dalla neve.

Zen si era messo subito a scavare, “bucando” lo spesso strato di coltre nevosa e riportando “alla luce” l’uomo, poi subito stabilizzato dai soccorritori e trasferito in elicottero in ospedale, in grave stato di ipotermia, ma ancora vivo.

Un intervento che Luca Giaj Arcota, presidente regionale del Soccorso alpino, aveva definito "un evento più unico che raro”.