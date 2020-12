Vaccinazione antinfluenzale: l’Asl Cn2 organizza sedute straordinarie ad Alba, Bra, Canale, Santo Stefano Belbo e Magliano Alfieri

La vaccinazione anti-influenzale rappresenta una pratica di sanità pubblica sempre rilevante, ma ancor più importante nella presente stagione invernale allo scopo di ridurre il carico diagnostico e assistenziale per le singole persone e per il sistema sanitario, già provati dall'epidemia da Sars-Cov2.



Attualmente sono già state assicurate più dosi rispetto a quelle praticate nella stagione precedente (2019-20) e la Regione sta percorrendo ogni strada per assicurare ulteriori dosi ai Medici di Medicina Generale, incaricati di vaccinare i propri assistiti, che rientrino nella casistica prevista dalla norma (anziani, soggetti con patologie, incaricati di pubblico servizio, ecc.).



Come tutte le altre Asl piemontesi, anche l’Asl Cn2 integra la campagna vaccinale dei Medici di Cure Primarie (Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta) attraverso le sedi vaccinali gestite direttamente ad Alba e Bra.



In questa fase di difficoltà, la Asl Cuneo 2 ha destinato ai Medici di Medicina Generale una parte delle dosi disponibili per la struttura centrale.



L'azienda sanitaria ha inoltre organizzato alcune sedute straordinarie di somministrazione del vaccino anti-influenzale sempre solo per gli assistiti aventi diritto.



Le sedute straordinarie sono organizzate nell’intento di evitare scomodi spostamenti di cittadini dai comuni periferici verso Alba e Bra o assembramenti nelle sedi vaccinali, anche utilizzando l’ambulatorio medico mobile recentemente donato dalla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus.



Questo il calendario delle sedute vaccinali.

Alba, via Vida 10, giovedì e venerdì in orario 13.30-15.00 (senza appuntamento);



Bra, Via Goito 1, il venerdì dalle ore 13.30 alle 15 solo su appuntamento, telefonando al numero 0172.420410;



Canale, in via S. Martino 3, il giovedì in orario 9-12 solo su appuntamento telefonando al numero 329.4329268;



Santo Stefano Belbo, in piazza P.zza Unità d’Italia giovedì 17 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12;



Magliano Alfieri, in via 11 Febbraio 1, il mercoledì dalle 8.30 alle 12, solo su appuntamento telefonando al numero 329/4329268.



E’ possibile che vengano organizzate ulteriori sedute periferiche nei prossimi giorni, fa ancora sapere l’Asl Cn2.



Si sottolinea che potranno accedere alla vaccinazione solo i soggetti aventi diritto alla somministrazione gratuita, esattamente come presso gli ambulatori del medici di cure primarie (Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta) e le sedi vaccinali dell'Asl ad Alba e Bra. La sussistenza dei criteri Lea di accessibilità al servizio sarà rigorosamente verificata.