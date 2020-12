Cuneo dice addio alla panettiera dal caschetto rosso: si è spenta a 73 anni Anna Maria Tolosano

Lutto a Cuneo per la morte di Anna Maria Tolosano in Buccaresi, storica panettiera di corso Nizza, di fronte alla chiesa del Sacro Cuore, dove aveva la panetteria "Il Fornaio".

E' deceduta ieri 13 dicembre all'età di 73 anni. Instancabile lavoratrice, era sempre dietro al bancone o alla cassa del negozio, con il suo inconfondibile caschetto rosso e un'innata eleganza.

Oroginaria di Dronero, ha lavorato con il marito e i tre figli, Marina, Stefano e Alessandro, di cui era molto orgogliosa. Era stata lei stessa a raccontarlo, in un'intervista che Targatocn le fece a gennaio del 2018, in un servizio realizzato in città.

Il rosario sarà recitato stasera alle 17,30 nella chiesa del Sacro Cuore di Cuneo, dove martedì 15 dicembre si terranno i funerali, alle 14,30. La salma sarà tumulata nel suo paese di origine, a Dronero.