Domani a Cuneo i funerali di Giovanni Adamo, titolare della pizzeria Scugnizzo in corso Dante

Si svolgeranno domani i funerali del cavalier Giovanni Adamo, fondatore e titolare della pizzeria Scugnizzo di corso Dante a Cuneo.

Una vera istituzione in città, pregna del mondo da cui Adamo proveniva, la Campania. Era originario di Tramonti, in provincia di Salerno, da dove era emigrato con i genitori alla volta di Torino, come tanti figli del Sud in quegli anni.

Nel 1976 la scelta di trasferirsi a Cuneo, quasi per caso. E l'apertura della pizzeria assieme alla moglie, diventata punto di riferimento per la vera pizza napoletana in città.

Il signor Giovanni era sempre lì, alla cassa, nonostante avesse maturato da tempo il diritto alla pensione. Aveva 74 anni. Affabile, sorridente, lo conoscevano tutti a Cuneo.

E' deceduto sabato 12 dicembre all'ospedale di Saluzzo, dove si trovava ricoverato.

I funerali domani 15 dicembre, alle 10, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore a Cuneo, dove stasera alle 17.30 ci sarà la recita del Rosario. Il signor Adamo lascia la moglie Rosina, i figli Pino e Alfonso con le mogli e la nipotina Rebecca. La salma sarà poi tumulata nel paese di origine della famiglia, Tramonti.