Il Corpo Anti incendi boschivi piange la scomparsa di Ludovico Peirona, ex ispettore provinciale cuneese

Il Corpo Anti incendi boschivi del Piemonte piange Ludovico Peirona.

77 anni, una vita trascorsa alle dipendenze dell’Enel sino al traguardo della pensione, Peirona è stato un vero e proprio pilastro dell’organizzazione Aib regionale, della quale faceva parte da 24 anni e all’interno della quale ha ricoperto per molti anni incarichi di responsabilità.

Peirona è stato, infatti, viceispettore provinciale dal 2008 al 2012 e, successivamente, ispettore provinciale dal 2012 al febbraio 2020.

“Non scorderemo mai la passione, l’entusiasmo, la capacità di rapportarsi con tutti senza mai una discussione. – il ricordo del Corpo Aib Piemonte – Da oggi saremo tutti un po’ più soli.

Buon viaggio Ludovico, veglia su di noi insieme alla tua amata Eliana ed insieme a tutti i nostri volontari che troppo presto ci hanno lasciato”.

“Il ricordo personale è di una persona d’altri tempi – le parole di Daniele Cora, ispettore generale dell’Aib Piemonte – un carattere che gli ha permesso di gestire nel modo migliore anche questioni delicate. Un vuoto incolmabile, come Aib ma soprattutto, per me, come amico”.

Peirona lascia i tre figli, dopo aver perso a maggio la moglie Eliana. Il rito esequiale verrà celebrato mercoledì, alle 10.30, all’interno della chiesa parrocchiale della Santa Famiglia di Roccabruna. Dopo la celebrazione, la salma proseguirà per il tempio crematorio di Bra. Domani sera (martedì), alle ore 20, il Santo Rosario, sempre nella chiesa di Roccabruna.