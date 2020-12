Incidente a Falicetto di Verzuolo: sette feriti, tra loro anche un bambino di sei anni

Grave incidente, attorno alle 11 di oggi 14 dicembre, a Verzuolo, in frazione Falicetto, lungo la provinciale 161.

Sono rimaste coinvolte tre autovetture. Sono sette le persone ferite, affidate alle cure dei sanitari, intervenuti con cinque ambulanze. Fortunatamente nessuno è in gravi condizioni. Si tratta, infatti, di tre codici verdi e di quattro codici gialli. Tra loro anche un bambino di sei anni.

I feriti, tra cui anche una famiglia di origini cinesi, sono stati portati a Cuneo (tre persone) e Savigliano (un solo ferito).

Sul posto anche due mezzi dei vigili del fuoco di Saluzzo, che stanno provvedendo alla messa in sicurezza dei mezzi per consentire la riapertura della strada, al momento chiusa, con pesanti ripercussioni sul traffico in zona.