Buon Natale dal Caffè Letterario di Bra con le artiste Maura Boccato e Ivana Gianmoena

Non sarà un Natale come tutti gli altri, lo sappiamo. Lontani da amici e parenti, senza possibilità di spostarci da casa per raggiungere mare o montagna. Non ci sarà nemmeno un evento di piazza (quello che oggi chiamiamo assembramento). Insomma sarà davvero un Natale inedito, così come è stata diversa la Pasqua.

Quello che di sicuro non mancherà a Bra è il Caffè Letterario, che resiste al Covid in versione online e prova a rendere le feste speciali, coccolandoci un po’. Come? Grazie alla bellezza dell’arte, of course. E quando si parla di arte non si può non nominare Maura Boccato. La pittrice braidese sarà ospite d’onore giovedì 17 dicembre, alle 21, sul gruppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’ per fare un tuffo nel colore e anche per scoprire ‘La vita trascorsa’, l’ultima fatica letteraria di Ivana Gianmoena, special guest della serata.

L’appuntamento sarà, dunque, un viaggio attraverso gli undici racconti che compongono un’opera avvincente ed appassionante, accompagnati dalle undici protagoniste, che narrano momenti della vita al femminile. 152 pagine che prendono forma non solo con le parole, ma anche grazie alle pregevoli illustrazioni di Maura Boccato.

Gli utenti dovranno semplicemente visitare il gruppo Facebook e seppur virtualmente, tutti potremo (ri)scoprire la magica atmosfera del Natale che sempre sorprende e ancora emoziona. Perché, come diceva il buon Albus Silente, “La felicità si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo uno si ricorda… di accendere la luce”.