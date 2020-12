Il Natale arriva anche a Chiusa di Pesio: l'installato l'albero di piazza Cavour

Si è accesa la magia del Natale a Chiusa di Pesio! Lo scorso sabato i volontari, coadiuvati dal consigliere comunale Michele Ellena, hanno installato l’albero in piazza Cavour, realizzato con oltre 390 quadretti di maglia da Ornella e Elena Paradisi con il gruppo "Filo che passione" e numerose volontarie, anche da fuori paese. Alto 4 metri e largo 2,90 aggiunge un tocco di eleganza e magia sotto il Pellerino, il salotto situato nel cuore del centro storico.

Nel Ruset è arrivata anche l’incantevole casa di Babbo Natale, realizzata da Sofia Tomatis. Tutti i bambini sono invitati a recarsi a casa dell’anziano signore per imbucare la letterina e a scrivere l’indirizzo del mittente. Babbo Natale, in collaborazione con l’associazione Famiglie a Colori, risponderà a tutti i piccoli.

“Nonostante tutto, non perdiamo il coraggio di guardare avanti”, commenta il sindaco Claudio Baudino. “Grazie agli operai comunali e a tutti i volontari che hanno collaborato con noi per rallegrare i cuori dei passanti e per portare lo stupore negli occhi. Questi siamo noi, questa è Chiusa di Pesio!”