Tutto pronto per il "Truffle Hub" a Roddi: grande protagonista l'eccellenza della cucina di valle cuneese

Nella mattinata di martedì 15 dicembre anche l’offerta gastronomica cuneese sarà presentata al “Truffle Hub” del Castello di Roddi nell’ambito del progetto Eccellenze del Piemonte in Vetrina, nato dalla collaborazione tra Regione Piemonte, DMO Visit Piemonte, Unioncamere Piemonte, Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba e ATL piemontesi per valorizzare l’immenso patrimonio culinario e vitivinicolo piemontese in abbinamento al prestigioso Tartufo Bianco d’Alba.

Il piatto elaborato da Massimo Camia sarà abbinato al Tartufo Bianco d’Alba e preparato in contemporanea con i giornalisti e blogger che dalle proprie cucine si collegheranno via web con Roddi. Le portate saranno inoltre accompagnate dai vini selezionati dall’Enoteca Regionale di Acqui Terme.

“Si tratta di un’iniziativa importante per far conoscere la gastronomia cuneese a livello internazionale, incentivando anche il delivery per le imminenti Festività Natalizie – commenta il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi – Un primo passo verso l’internazionalizzazione che ci vedrà protagonisti, nel 2021, con interessanti iniziative di promozione legate alla nostra enogastronomia d’eccellenza. Per il coordinamento del team e dell’evento ringraziamo l’Associazione Cuochi Provincia Granda e l’Associazione Albergatori ed Esercenti Turistici di Cuneo e Provincia”.