Anche sulla seggiovia di Pian Munè di Paesana si testano le manovre di scarico manuale dell’impianto (FOTO)

Anche sulla seggiovia biposto della stazione sciistica di Pian Munè di Paesana sono state testate le procedure di scarico manuale dell’impianto.

Gli uomini del Soccorso alpino della Quattordicesima delegazione “Monviso”, insieme agli operatori del soccorso piste, hanno messo in atto la procedura da attuare in caso di guasto dell’impianto di risalita.

Sulla seggiovia sono state fatte salire una ventina di persone, che – una volta fermato l’impianto – i soccorritori hanno dovuto raggiungere e calare manualmente, con l’ausilio di corde, imbraghi e attrezzatura specializzata.

L’esercitazione si è svolta, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, nell’ambito del collaudo al termine delle operazioni di revisione dell’impianto.

E, al tempo stesso, come già accaduto sia a Crissolo che a Sampeyre e Pontechianale, ha permesso al Soccorso alpino di testare tutte le procedure, nell’ottica di mantenere elevati gli standard di qualità in caso di intervento.

Proprio lo scorso anno, era il 22 dicembre 2019, durante una domenica flagellata dalle fortissime raffiche di vento, le folate avevano scarrucolato la seggiovia biposto della stazione sciistica di Pian Munè di Paesana.

A bordo, seduti su un unico seggiolino, v’era una coppia di giovani, che erano rimasti bloccati in prossimità di uno dei pali dell’impianto di risalita: in questo modo, nonostante il forte vento, il seggiolino non aveva oscillato troppo.

Lanciato l’allarme, era stata attivata la proceduta di “scarico manuale” della seggiovia che, fortunatamente, aveva solo due persone “a bordo”. Gli operatori del Soccorso alpino della delegazione “Monviso”, nel giro di qualche decina di minuti, erano giunti a Pian Munè e, dopo aver composta la squadra, erano stati trasportati in quota con un gatto delle nevi.

I due giovani, grazie alle manovre e tecniche alpinistiche, erano poi stati calati in piena sicurezza sino a terra.

Scenario che è stato replicato venerdì mattina, fortunatamente solo come simulazione.