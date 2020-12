Il Natale, ai tempi del Covid: a Gambasca il Comune regala ad ogni famiglia del paese mascherine chirurgiche e un saturimetro

Una confezione di mascherine chirurgiche e un saturimetro per ogni famiglia del paese.

La pandemia da Covid-19, che influenzerà obtorto collo anche le prossime festività natalizie, ha indotto il Comune di Gambasca, guidata dal sindaco Cristiana Nasi, a pensare ad un “piccolo dono alla nostra Comunità per rimarcare la vicinanza dell'Amministrazione Comunale in questo anno difficile”.

Ecco quindi che ogni famiglia riceverà a casa una borsa con, al suo interno, una confezione di mascherine chirurgiche certificate ed un saturimetro, compreso di batterie.

Il saturimetro è quell’apparecchio che, posizionato su un dito, si utilizza per misurare l’ossigenazione (in percentuale) del sangue e, al tempo stesso, la frequenza cardiaca. È molto importante, nella misurazione della saturazione, che le dita non siano fredde. Il valore, che indica la percentuale di ossigeno presente nel sangue, è uno dei parametri di riferimento per monitorare l’andamento del Covid- 19, la malattia dovuta all’infezione da Sars-CoV-2. Nel Covid, l’infezione può determinare un calo della saturazione.

Con il saturimetro si può tenere sotto controllo questo valore, con un test semplice, rapido e indolore.

L’acquisto di mascherine e saturimetri è stato coperto finanziariamente con i fondi che il Ministero dell’Interno ha stanziato per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali.

Insieme alla borsa con il dono per i concittadini, l’Amministrazione comunale recapiterà in tutte le case gli auguri di buone feste, affidandosi ad una citazione di Lev Tolstoj: “C'è qualcosa nello spirito umano che sopravviverà e vincerà sempre, nel cuore dell'uomo arde una piccola ma luminosa fiammella che non si spegnerà mai a prescindere da quanto buio diventerà il mondo”.