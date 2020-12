Legati da un unico filo: Ciripà per i bambini e con i bambini

Il covid è un dramma enorme. Persone che soffrono, persone che muoiono, persone che perdono il lavoro.

E’ forte il senso di crisi delle certezze sulle quali fondiamo la nostra esistenza.

Stiamo sperimentando il lato oscuro della globalizzazione, il limite della scienza, la paura di riconoscerci “umani”.

Eppure ogni crisi porta con sé un’occasione per crescere ed evolversi al meglio.

Forse questa pandemia è un enorme “punto e a capo”, come si diceva a scuola, dal quale ripartire.

Noi e soprattutto i nostri bambini. E a loro abbiamo l’obbligo morale di trasmettere quei valori che non possono più essere messi da parte.

Se tutto è interconnesso, se un comportamento scorretto o uno stile di vita sbagliato possono alimentare un’epidemia allora è vero anche e soprattutto il suo contrario.

Siamo dunque “legati da un unico filo” come abbiamo deciso di titolare il nostro nuovo progetto, e dobbiamo tessere un mondo nuovo con la consapevolezza che ogni nostra azione può essere utile o dannosa a tutti, non solo a noi.

Senza aver la presunzione di poter risolvere tutti i problemi o di cambiare il mondo abbiamo pensato di fare la nostra parte concentrandoci sulla protezione dell’ambiente in cui viviamo e in particolare sulla salvaguardia degli animali in estinzione.

Un tema molto sentito dai nostri bambini e soprattutto di facile comprensione.

Da sempre attenti al benessere dei bambini, il nostro progetto parte con una nuova linea di prodotti Ciripà, creata con tessuti naturali affiancati da tessuti biologici.



Inizieremo con pochi pezzi, ispirati al tema degli animali e man mano cresceremo e creeremo nuovi modelli di cui il 10% dell’incasso verrà devoluto ad un’associazione locale che si prende cura dell’ambiente e degli animali: la Lipu.

Con loro organizzeremo attività e progetti per i bambini, per aiutarli a conoscere il mondo animale e il suo valore, sia in loco che sui social, così da poter far partecipare anche i bambini più distanti.

E per iniziare abbiamo pensato ad un gioco accessibile a tutti, che sia divertente, educativo e anche un passatempo in quest’anno così difficile, in cui dovremo passare molto tempo a casa.

Il titolo è: “Salviamo la renna Rudolph”

Tra i protagonisti la renna Rudolph, famosa aiutante di Babbo Natale e altri due suoi amici, un pinguino e un elefante, tutti animali in via di estinzione.

Sui nostri canali social, Facebook e Instagram metteremo a disposizione il link per scaricare e stampare il gioco.

Da Instagram basterà cliccare il link disponibile nella Bio alla sezione “Salviamo la renna Rudolph” mentre su Facebook direttamente dal link disponibile nei nostri post.

Seguiteci e troverete tutti i dettagli del nostro progetto e le varie iniziative aggiornate!

“Legati da un unico filo”: strumento prezioso del nostro lavoro, diventerà prodotto, ci permetterà di lavorare, verrà usato dai vostri bambini ed infine si trasformerà in conoscenza e consapevolezza.

Siamo tutti fili, solo uniti creiamo un tessuto e non ci sentiamo soli.

E’ possibile trovare il gioco “Salviamo la renna Rudolph” tra i file allegati alla presente notizia.

