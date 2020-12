Cuneo, al QI si conclude il progetto di reading poetico "Non esistono errori"

Domenica 20 dicembre si svolgerà il reading poetico presso il Qi, in Corso Vittorio Emanuele II al n 33, parte del progetto espositivo "Non esistono errori", delle poesie di Charles Bukowski che avrà luogo in parte in presenza - si è già raggiungo il sold-out - e vista l'alto numero di adesioni che che non possono essere accolte sarà realizzata una proposta virtuale che si svolgerà dalle ore 16,00 alle 16,30 con una diretta streaming sul canale Facebook dell'artista Domenico Olivero a cui tutti potranno collegarsi per seguire la lettura delle poesie.