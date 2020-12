La cultura non si ferma: “Storie filanti”, il Filatoio di Caraglio raccontato ai bambini

Il Filatoio di Caraglio è lieto di presentare “Storie filanti”, nuovo percorso museale per bambini e famiglie per raccontare in modo divertente e un po’ fiabesco la filatura della seta. Per questo parliamo di storie filanti! Un progetto finanziato dalla Fondazione CRC attraverso il bando Musei da Vivere in collaborazione con il Comune di Caraglio.

Non appena si potrà riaprire al pubblico, in determinate fasce orarie o in giornate interamente dedicate, le famiglie e i loro bambini potranno effettuare la visita al museo del Setificio attraverso un’audio-guida, fornita all’ingresso insieme a un libricino illustrato con giochi e quiz da risolvere. Ad accompagnarli e guidarli all’interno del museo saranno le voci di buffi personaggi che vivono e lavorano nel Filatoio.

I piccoli visitatori conosceranno così l’arzilla Nonna Neta e il suo curioso nipotino, Giovannino, anche loro in procinto di visitare per la prima volta il Filatoio, una singolare principessa cinese dal nome impronunciabile (almeno per Nonna Neta) e ancora, il protagonista assoluto della storia, l’instancabile fabbricatore di seta: il baco Arturo!

Tanti altri ancora, però, saranno i personaggi da ascoltare e da scovare negli spazi del museo che porteranno le famiglie alla scoperta del Filatoio e della produzione di seta, in passato importantissima per l’economia piemontese. Per qualsiasi esigenza però, saranno a disposizione anche le nostre guide, che con indicazioni preziose, potranno chiarire qualsiasi approfondimento o dubbio: saranno loro a mettere in funzione i torcitoi.

“Storie filanti” nasce per dare la possibilità a genitori e bimbi di visitare il museo in autonomia, senza vincoli di orari dovuti a visite guidate e tempi di permanenza obbligati. La flessibilità massima della fruizione degli spazi espositivi, nelle migliori condizioni, con adattamento dei contenuti e del linguaggio al piccolo pubblico costituiscono gli obiettivi su cui si è focalizzato il progetto.

Il progetto ha come finalità quella di rendere la visita al Filatoio con la famiglia un momento formativo, stimolante ma al tempo stesso leggero: un’esperienza allegra e da ricordare con piacere.

In attesa di svelare al pubblico il nuovo percorso museale, dal 14 al 18 dicembre, in collaborazione con l’Associazione Scuolorando di Spinetta, i personaggi di “Storie filanti”, verranno presentati ai bambini durante le attività di doposcuola.