Volley femminile A1, mercoledì 16 scatta il girone di ritorno della Regular Season

Prenderà il via mercoledì 16 dicembre il girone di ritorno della Regular Season di Serie A1 Femminile. A tre settimane di distanza dalla disputa dell’ultimo turno del girone di andata, cui hanno fatto seguito i recuperi delle gare non giocate, si ritornerà presto in campo per riprendere la corsa verso i Play Off.

Girone di andata pressoché ultimato, poiché restano da recuperare solo tre gare che sono state nuovamente rinviate per casi di positività al Covid-19: Unet E-Work Busto Arsizio-VBC èpiù Casalmaggiore (9^ giornata), Unet E-Work Busto Arsizio-Reale Mutua Fenera Chieri (10^ giornata) e Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri (11^ giornata).

Proprio il riscontro di positività al virus in alcuni gruppi squadra ha determinato il rinvio a data da destinarsi delle seguenti gare delle prime tre giornate del girone di ritorno:

14^ GIORNATA

Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Monza

Savino del Bene Scandicci – Zanetti Bergamo

Reale Mutua Fenera Chieri – Bartoccini Fortinfissi Perugia

15^ GIORNATA

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Savino del Bene Scandicci

Saugella Monza – Bosca S.Bernardo Cuneo

16^ GIORNATA

Savino del Bene Scandicci – Imoco Volley Conegliano

Il Bisonte Firenze – Saugella Monza

Bosca S. Bernardo Cuneo – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Il programma della 1^ giornata di ritorno è così completato:

Mercoledì 16 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF TV) Bosca S.Bernardo Cuneo – Il Bisonte Firenze

Mercoledì 16 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD) Banca Valsabbina Millenium Brescia – Delta Despar Trentino

Mercoledì 16 dicembre, ore 20.30 (diretta LVF TV) VBC èpiù Casalmaggiore – Imoco Volley Conegliano

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 36; Igor Gorgonzola Novara 28; Saugella Monza 25; Savino Del Bene Scandicci 24*; Reale Mutua Fenera Chieri** 21; Delta Despar Trentino 16; Il Bisonte Firenze 14; Bosca S.Bernardo Cuneo 12; Vbc èpiù Casalmaggiore* 12; Unet E-Work Busto Arsizio** 10; Zanetti Bergamo 10; Bartoccini Fortinfissi Perugia 9; Banca Valsabbina Millenium Brescia 8.

* una partita in meno ** due partite in meno

Inoltre è stato riprogrammato il planning del girone di ritorno, alla luce del calendario delle manifestazioni continentali e dello slittamento della Coppa Italia oltre il termine della Regular Season.

1^ Giornata – 16 dicembre – ore 20.30

2^ Giornata – 23 dicembre – ore 20.30

3^ Giornata – 20 dicembre – ore 17.00

4^ Giornata – 27 dicembre – ore 17.00

5^ Giornata – 10 gennaio – ore 17.00

6^ Giornata – 17 gennaio – ore 17.00

7^ Giornata – 31 gennaio – ore 17.00

8^ Giornata – 6 gennaio – ore 20.30

9^ Giornata – 7 febbraio – ore 17.00

10^ Giornata – 14 febbraio – ore 17.00

11^ Giornata – 24 gennaio – ore 17.00

12^ Giornata – 21 febbraio – ore 17.00

13^ Giornata – 27 febbraio – ore 20.30