Dogliani ripensa la "Biblioteca Contemporanea 2021": la presentazione online

«Biblioteca Contemporanea: incontri per pensare il presente», l’iniziativa curata dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Dogliani, iniziata a febbraio 2020 e poi sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, verrà ripresa nel 2021 e raccontata con un’anteprima on line sulla pagina Facebook della Biblioteca Luigi Einaudi grazie alla collaborazione dei relatori che giovedì 17 dicembre alle ore 17.30 si presenteranno al pubblico.

L’anteprima sarà una chiacchierata virtuale di presentazione di alcuni temi, che nel corso del 2021, in presenza e secondo le disposizioni sanitarie che saranno in vigore, ci inviteranno a riflettere sull’attualità per cercare di comprendere meglio ciò che ci circonda, su come la pandemia stai cambiando la nostra esistenza e quali potranno essere gli effetti politici, sociali e culturali in un prossimo futuro.