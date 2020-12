Crollano i prezzi della razza bovina piemontese. Forza Italia Mondovì: "Necessario un intervento mirato"

Gentilissimo Direttore,

diverse sono le segnalazioni che mi sono giunte da parte di allevatori e coltivatori diretti, i quali mi evidenziano un crollo senza precedenti del prezzo della razza bovina piemontese.

In questo momento dove si rileva un ritorno all’agricoltura ed all’allevamento anche da parte delle nuove generazioni, purtroppo, si nota una scarsa attenzione da parte del nostro governo alla tutela ed alla salvaguardia della razza bovina piemontese.

Già prima che imperversasse la pandemia, il prezzo dei bovini piemontesi ha subito un calo ed oggi, in tempo di Covid, si evidenzia un ulteriore ribasso che pare inarrestabile.

Crolla il prezzo pagato agli allevatori per allevare i bovini, ma non scende il prezzo della carne nelle macellerie, come mai?

Gli allevatori e tutto il comparto agricolo investono molte risorse, non solo economiche, per mantenere ed allevare i propri capi di bestiame, ed oggi, in piena pandemia, a causa del ribasso del prezzo dei bovini, abbiamo aziende agricole in forte sofferenza.

Ci sono famiglie ed intere generazioni che hanno investito in lavoro, capitali, strutture e a causa di una crisi generalizzata e di una mancata attenzione per il Made in Italy, si vedono sfumare i loro sogni, con evidenti sofferenze nelle loro attività.

Per tanto, ritengo doveroso che tutte le associazioni di categoria che tutelano il mondo agricolo e quello degli allevatori (Coldiretti, Confagricoltura, C.I.A.), tutti i consorzi che rappresentano il marchio della Razza Bovina Piemontese, insieme alla Regione Piemonte, facciano squadra e si rivolgano al Ministro dell’Agricoltura affinché possa prendere dei seri provvedimenti a tutela della Razza Bovina Piemontese.

Non abbiamo bisogno di importare carne dall’estero!! E’ necessario che gli allevatori e gli agricoltori che con passione, lavoro ed investimenti allevano la razza bovina piemontese siano debitamente ricompensati per le loro fatiche e che quindi sia individuato un prezzo di mercato congruo.