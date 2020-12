Atletica Roata Chiusani: doppio titolo regionale a Trino Vercellese

Domenica 13 dicembre si è svolta a Trino Vercellese l’edizione n.14 della Mezza Maratona delle Terre D’acqua, gara di preminente interesse nazionale che assegnava i titoli Regionali Assoluti e di categoria Master sulla distanza.

(Nel pieno rispetto delle normative di sicurezza Covid-19) sono stati circa 400 gli atleti a sfidarsi sui 21,097km del percorso ad anello ricco di saliscendi.

Vittorie e record del percorso per Italo Quazzola (Casone Noceto) al traguardo in 1h04.21 e Silvia Oggioni (Atl. Prosesto) 1h15.26.

Per l’Atletica Roata Chiusani due titoli regionali Master: Cristina Frontespezi chiude in 1h38.47 centrando la vittoria in categoria ed il titolo SF60. Molto bene Guido Castellino, al traguardo in 1h25.38, 2a piazza SM60 e titolo Regionale di Categoria, in quanto primo piemontese. Bene Luca Laratore, 8°M40 in 1h17.18 che vale il bronzo regionale di categoria. Buona prova per Silvia Di Salvo, 6a SF50 in 1h41.37.