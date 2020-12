2 Febbraio 1945: online il trailer del corto sull’eccidio della candelora realizzato da due giovani centallesi

Avevamo avuto modo di conoscere i due registi centallesi, Filippo Ariaudo e Filippo Gerbaudo, quando il cortometraggio “2 Febbraio 1945” ha ottenuto il grande successo con il passaggio alle semifinali degli European Cinematography Award. Ora con l’uscita del trailer ufficiale, la produzione cinematografica targata “Filmalo” è pronta, Covid permettendo, a sbarcare sul grande schermo.



“Con la pubblicazione del trailer si iniziano ad intravedere piccole parti di quello che sarà il cortometraggio finale - esprime la nota - c’è grande attesa sia da chi ha lavorato alla sua realizzazione che da parte di coloro che sono in qualche modo legati alla vicenda”



Il trailer pubblicato alle 14,30 di ieri, lunedìì 14 dicembre, ha il taglio dei grandi film e promette di lasciarci tutti a bocca aperta. (link del trailer)



“Siamo contenti di poter annunciare l’uscita del trailer ufficiale che inizia a mostrare al pubblico parte del lavoro che è stato fatto in questi mesi - commentano i due Filippo- La grande attesa è però l’uscita del cortometraggio nelle sale che avverrà prossimamente, in base alla situazione sanitaria, a partire da febbraio-marzo. Siamo impazienti di mostrare al pubblico e ai ragazzi che hanno lavorato con noi il risultato di questo lungo percorso, che culminerà con la distribuzione in sala”.