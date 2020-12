A Castellar il municipio si attiva per promuovere il benessere: online il sondaggio riservato ai residenti

Un’iniziativa per la promozione del benessere, lo sviluppo della cittadinanza attiva e la prevenzione, fortemente voluta dal Municipio di Castellar, in seguito alla fusione all’interno del Comune di Saluzzo.

E’ in fase di avvio il progetto «Sviluppo di comunità Castellar. Famiglie, giovani, minori» nel piccolo municipio all’imbocco della valle Bronda. L’inizio del “lavoro sul campo” sarà un’azione di ascolto dei castellaresi con la distribuzione di un sondaggio via Whatsapp. Con i risultati si aprirà il confronto, preferibilmente dal vivo ed in una situazione conviviale, con la comunità residente per ideare successive azioni sul futuro.