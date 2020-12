Famiglie del cebano-monregalese protagoniste con il "Calendario dell'Attesa"

Dallo scorso 1° dicembre le famiglie del cebano-monregalese hanno dato il via a uno speciale calendario dell'Avvento: "Il calendario dell'attesa".

L'iniziativa, organizzata, nell’ambito del progetto 'Into the Groove', è stata realizzata con il contributo della Fondazione CRC -Bando FamigliARE.

COME FUNZIONA?

Grazie alle idee delle famiglie e delle associazioni ogni giorno è possibile aprire una casellina virtuale del calendario dell’Attesa che viaggia con il passaparola e tramite i social.

In ogni casella si possono trovare contenuti legati al Natale: storie, tutorial per realizzare manufatti, canzoni, ricette, spunti di riflessioni. In alcuni casi anche un link per un appuntamento on line: un momento veramente emozionante che ha visto centinaia di bambini con le loro famiglie davanti allo schermo ad ascoltare con attenzione la favola di Buzzati raccontata da Massimo Rotella o la musica di Sanna Dia Andrea che con il suo violoncello ha guidato i bambini nell’esprimere in un disegno le sensazioni derivanti dalla musica. Non potevano mancare dei "momenti golosi" con il cuoco Paolo Pavarino che ha spiegato ed eseguito in diretta la ricetta dei biscotti chiamati “abbracci”, come quelli che in questo momento mancano a tutti noi".

Gli appuntamenti continueranno fino al 24 dicembre, c'è ancora tempo per passare parola e partecipare cliccando qui