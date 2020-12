Il comune di Frabosa Sottana ha sottoscritto la Carta Etica della Montagna con delibera di Giunta comunale n.72 del 29 settembre 2020.

Il progetto di adesione è promosso dalla Regione Piemonte e ha come obiettivo la diffusione della cultura montana per favorire la crescita dell'economia locale, attraverso la frequentazione sostenibile e socialmente inclusiva del territorio montano, in modo da renderlo accessibile anche alle fasce più deboli della popolazione.

"Siamo davvero lieti di essere membri di questa iniziativa" - commenta l'assessore alla montagna, Erica Basso - "I principi della carta etica rispecchiano in toto i nostri capisaldi in merito alla tutela e valorizzazione della Montagna. La montagna rappresenta per noi cultura, radici e futuro; quando si sceglie di vivere in montagna, si sceglie uno stile di vita. Ed è un patrimonio che non può essere solo legato a chi la montagna la conosce e l'apprezza già da tempo, ma vuole essere insegnamento per i bambini, senso di appartenenza per i giovani e desiderio di tramando da parte degli adulti".

Chi meglio poteva rappresentare i valori che hanno ispirato la stesura della carta etica se non il comune di Frabosa Sottana?