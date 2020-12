Case di riposo: Mondovì con Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Saluzzo e Savigliano, scrive alla Regione Piemonte

Come avevamo anticipato negli scorsi giorni, il Sindaco di Mondovì, Paolo Adriano si è confrontato con i sindaci delle 'Sette sorelle' per sottoscrivere un documento da sottoporre all'attenzione della Regione Piemonte su un tema molto importante: la sopravvivenza delle case di riposo della provincia.

“Ho richiesto ai sindaci delle Granda di condividere una richiesta alla Regione per un incontro sul tema delle Case di riposo, trovando positivo riscontro dai colleghi di Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Saluzzo e Savigliano. Quello per salvare le nostre Case di Riposo è un impegno comune, senza campanili e senza colori di partito e mi fa molto piacere che si faccia squadra sul tema." - commenta il sindaco, Paolo Adriano - "Abbiamo così predisposto una lettera in cui illustriamo, nel dettaglio, i termini della emergenza e le necessità che riteniamo impellenti. Le note criticità che affliggono le nostre strutture per anziani, legate alla situazione Covid attengono, in particolare, ai maggiori costi (d.p.i., protocolli...) e allo speculare riduzione dei convenzionamenti e sono condivise dall’intero territorio provinciale".