Cuneo dà l'addio allo "scugnizzo" Giovanni e ad Anna Maria, la panettiera elegante e gentile

Oggi Cuneo dà l'addio a due figure molto note in città. Sabato 12 dicembre è mancato il cavalier Giovanni Adamo, fondatore e titolare della pizzeria di corso Dante "Scugnizzo".

Stamattina alle 10 il funerale, alla presenza di molti cuneesi, che hanno voluto testimoniare il loro affetto e la loro vicinanza alla famiglia originaria di Tramonti che ha portato la pizza napoletana in città. Commozione e cordoglio per l'uomo, deceduto a 74 anni all'ospedale di Saluzzo, dove era ricoverato per una polmonite. Impossibile, per tanti, non ricordarlo dietro alla cassa della pizzeria, dove ha lavorato per più di 40 anni. La salma sarà tumulata nel paese di origine della famiglia, in provincia di Salerno.

Sempre oggi e sempre al Sacro Cuore, alle 14.30, l'ultimo saluto anche ad un'altra commerciante storica, la panettiera con il caschetto rosso, titolare de "Il Fornaio", che si trova in corso Nizza, proprio di fronte alla chiesa dove si svolgeranno i funerali. Domenica 13 dicembre è infatti deceduta Anna Maria Tolosano in Buccaresi, per tanti anni volto gentile ed elegante della panetteria, dove lavorava con i tre figli, Stefano, Marina e Alessandro.La salma sarà tumulata a Dronero, paese di origine della donna.