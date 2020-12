Dal 1° gennaio il bonus sociale luce, gas e acqua scontato in bolletta

Dal 1° gennaio 2021 diventa automatico lo sconto sulla bolletta di luce, gas e acqua per i cittadini economicamente disagiati e per le famiglie che ne hanno diritto. Non è necessario presentare domanda al Comune di residenza o attraverso i Caf.



Il bonus sarà riconosciuto ai nuclei in possesso di indicatore Isee non superiore a 8.265 euro, oppure con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore Isee non superiore a 20.000 euro, oppure titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.



Ogni nucleo familiare, se titolare di un contratto attivo di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici, oppure usufruente di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva, ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza.



Dal 1° gennaio sarà sufficiente avere l’attestazione Isee valida per l’anno in corso. Se il nucleo familiare rientra in una delle condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l'Inps invierà i suoi dati al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas ed acqua, erogando automaticamente i bonus agli aventi diritto.



I bonus 2020 in corso di elargizione al 31 dicembre 2020 continueranno a essere erogati secondo le vecchie modalità.



Il bonus per disagio fisico invece non sarà erogato automaticamente. I soggetti in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta, contattando gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Alba al numero 0173/292.247 o all’indirizzo e-mail: servizi.sociali@comune.alba.cn.it per fissare un appuntamento.



Ulteriori dettagli sui criteri di quantificazione del bonus, durata e decorrenza dell'agevolazione, modalità di erogazione, informazione e tutela dei clienti finali sono in fase di individuazione da parte dell’Autorità per l’Energia e saranno rese disponibili sul sito del Comune di Alba (www.comune.alba.cn.it, pagina “Segretariato Sociale e Politiche per la Casa”) e all’indirizzo web www.arera.it (pagina “Consumatori”).



Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segretariato Sociale e Politiche per la casa del Comune di Alba: 0173 292247/345; e-mail: servizi.sociali@comune.alba.cn.it; oppure contattare direttamente il Sistema Sgate al numero verde 800/192.719; e-mail: sgate@anci.it.