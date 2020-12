"Intensificheremo i controlli nel periodo delle Feste. Poche le sanzioni in provincia di Cuneo, dove c'è un alto senso civico" (VIDEO)

Arrivato a Cuneo lo scorso 22 ottobre, il nuovo questore di Cuneo Nicola Alfredo Parisi è tornato a fare quello che ama, il lavoro nelle Questure, dopo una parentesi come direttore della II Zona Polizia di Frontiera per la Lombardia, responsabile dei tre scali aeroportuali della regione.

Lo abbiamo intervistato anche in qualità di responsabile provinciale di Pubblica sicurezza, cui spetta il coordinamento di tutte le forze dell'ordine per quanto riguarda il controllo del territorio, più che mai urgente in questo periodo di pandemia.

Come ci ha detto, l'alto senso civico degli abitanti della Granda ha reso agevole il lavoro. Poche le sanzioni, nonostante l'importante dispiegamento di uomini e mezzi.

I controlli saranno intensificati nel periodo che andrà dal 21 dicembre al 6 gennaio e ancor più nei giorni di maggiori restrizioni, quelli festivi.

Parisi ha poi evidenziato come sia la prevenzione il suo mantra, la presenza della Polizia sulle strade e nelle città. Anche perché, di anno in anno, nonostante un calo oggettivo dei reati, la percezione di sicurezza nei cittadini è in costante diminuzione. Ed è su questo che bisogna lavorare, nel trasmettere sicurezza attraverso la presenza e, appunto, la prevenzione.

L'intervista nel servizio di Barbara Simonelli e Daniele Caponnetto.