La Festa dou Tarluc della Valle Stura sarà in versione "covid-free"

Quest’anno la tradizionale Festa del Tarluc, la festa che rappresenta l’Ecomuseo della Pastorizia sul territorio della Valle Stura, sarà rivisitata in chiave covid-free: l’ecomuseo propone tre appuntamenti, rigorosamente all’aperto, con ciaspolate accompagnate dal suono della tradizionale cornamusa, letture ad alta voce per i bambini e cioccolata calda! Il primo appuntamento è giovedì 24 dicembre alle 14.30 con il primo pomeriggio a Pontebernardo, per poi proseguire il 31 a Bersezio e il 5 gennaio 2021 a Bagni di Vinadio, sempre alle 14.30. Le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it o telefonando in orario d’ufficio al numero +39 0171 955555.

Il termine tarluc nella lingua d’oc indica il fenomeno per cui, da novembre a febbraio, in Alta Valle Stura, il sole sorge al mattino, scompare dietro la cima del monte Ubac, per poi comparire nuovamente nel pomeriggio: in questo periodo l’Alta Valle ha, per così dire, due soli. È una festa celebrata nel cuore dell'inverno, stagione da sempre vissuta dalle popolazioni alpine con sentimenti contrastanti: come un nemico con cui fare puntualmente i conti, come un amico che fa nascere una sinergia tra l'uomo e i suoi simili e tra l'uomo e i propri animali. Un periodo fatto di silenzi e di pazienza, carico di attese, dove il sole è percepito come elemento dalle forti connotazioni ideologiche. Per questo l’Ecomuseo ha deciso di lanciare un contest fotografico ispirato a queste tematiche, e invita i visitatori e amici della Valle Stura a pubblicare su Facebook i loro scatti, taggando la pagina dell’Ecomuseo della Pastorizia (@ecomuseopastorizia) e dell’Unione Montana Valle Stura (@unioneMontanaValleStura), e inserendo l’ashtag #festodoutarluc: le 10 pubblicazioni che al 31 gennaio 2021 avranno più like riceveranno in premio il nuovo calendario 2021, un viaggio fotografico alla scoperta degli scorci panoramici della valle attraverso suggestive immagini, spunti e curiosità per ogni mese.