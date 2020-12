Michelin Cuneo: il voto per il rinnovo della RSU premia la Filctem CGIL

Si sono svolte alla Michelin di Cuneo le elezioni per il rinnovo della RSU.

Hanno votato 1867 persone su 2260 aventi diritto e ben 878 preferenze sono andate alla Filctem CGIL che rimane di gran lunga l’ Organizzazione Sindacale più votata con il 47,87%, la Uiltec Uil ha ottenuto 470 voti pari al 25,63%, la Femca Cisl ha ottenuto 378 voti pari al 20,61% e infine l’ Ugl Chimici con 91 voti validi pari al 4,96%.

La Segreteria Provinciale e il coordinatore Nazionale FILCTEM CGIL ringraziano in primo luogo tutte le lavoratrici e i lavoratori per la fiducia che hanno accordato alla FILCTEM; sono consapevoli che il mandato ricevuto richiederà un grande impegno e il coinvolgimento di tutte le rappresentanze dei lavoratori.

Questo risultato premia l' impegno ed il lavoro profuso in questi anni dai rappresentanti Filctem sia nell'esecutivo che nella RSU, nell'affrontare i problemi che di volta in volta si sono presentati e incoraggia i vecchi e i nuovi RSU a proseguire con la stessa dedizione nel compito a loro affidato dai Lavoratori.

In un mondo del lavoro in continuo cambiamento, in un contesto che evolve rapidamente è necessario saper cogliere gli aspetti nuovi che emergono per poterli coniugare con l'esperienza passata e costruire insieme le linee e le strategie per il futuro.

La Segreteria Provinciale e il Coordinatore Nazionale FILCTEM-CGIL