Migliorano i numeri del Covid ad Alba: positivi calati di oltre un terzo in una settimana

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 155, di cui 17 ricoverati. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 24, uno in più rispetto all’ultimo aggiornamento da parte del Comune, mentre i guariti da inizio pandemia sono ormai 460.



I dati – appena diramati dal Municipio – si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.



I numeri evidenziano un beneaugurante calo di 88 unità e del 36% nel numero dei positivi rispetto a una settimana fa, quando gli stessi erano 243. Invariato invece, sempre rispetto a sette giorni fa, il numero dei residenti ricoverati, mentre l’incremento dei guariti è di 67 persone, rispetto alle 393 di una settimana fa (+17%).



“Alba la scorsa settimana ha registrato ancora una nuova vittima. Con tutta l’Amministrazione ci uniamo al dolore anche di questa famiglia – dice il sindaco Carlo Bo -. Il numero delle persone positive continua a scendere velocemente, sono quasi un centinaio in meno solo nell’ultima settimana. Per vedere azzerati i contagi, però, non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare a prestare la massima attenzione”.