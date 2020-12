Riparte il servizio pediatrico della Valle Maira

Fronteggiare le difficoltà. Così un gruppo whatsapp di mamme, il prezioso sostegno dei papà e la grande disponibilità della dottoressa Margherita Piombo, pediatra, hanno portato a far ripartire il servizio pediatrico della Valle Maira.



L’annuncio dall’assessora del Comune di Macra, Elisa Ubezzi: una realizzazione preziosa e fortemente sostenuta dall’intera giunta. Il servizio pediatrico, circa 8 mesi fa, era stato sospeso in quanto i due ambulatori si trovavano all’interno delle RSA di Stroppo e San Damiano, inagibili quindi a causa delle disposizioni riguardanti l’emergenza sanitaria.



Ora una nuova collocazione, sfruttando gli spazi dell’ex guardia medica a Macra nel palazzo del Municipio. Per accedere al servizio è necessario prenotare l’appuntamento contattando il numero: 3482258533.