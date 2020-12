Vezza d’Alba, un appello dalla casa di riposo: "I vostri auguri di Natale per i nostri nonnini"

Lettere, foto, messaggi di auguri e disegni per rendere più lieto il Natale di chi in questo momento è solo e lontano. Questo il senso dell’iniziativa che ha come destinatari gli ospiti della residenza per anziani "Sacro Cuore" di Vezza d'Alba.



Nella struttura, diretta dalla dottoressa Monica Strocco, fino a un mese fa le visite tra parenti e ospiti erano ancora possibili. L’incremento di casi di positivi intanto registrato tra la popolazione del centro roerino ha però consigliato l’adozione di una nuova stretta sugli incontri: una misura di precauzione assunta nonostante, sin dalla prima fase dell’emergenza sanitaria, la struttura sia riuscita a tenere il Sars-Cov 2 al di fuori del ricovero, mentre gli unici casi di positività hanno interessato alcuni suoi operatori, una parte dei quali si trova in isolamento fiduciario e in quarantena domiciliare.



In attesa di poter riaprire in sicurezza i responsabili della struttura – insieme alla dottoressa Strocco opera il dottor Andrea Scanavino come direttore sanitario – hanno lanciato un appello, chiedendo a tutti coloro che lo desiderano l'invio, su carta o tramite e-mail, di disegni, fotografie, biglietti e messaggi di auguri. Saranno poi stampati e consegnati agli ospiti della Rsa con l'obiettivo di trasmettere agli anziani quell'affetto e quel calore di cui, anche in occasione del Natale, le restrizioni legate al Covid minacciano di privarli.



Attivato dalla psicoterapeuta della struttura, la dottoressa Joara Franco, il progetto di fototerapia è orientato a elaborare le emozioni di questo periodo e creare un costante interscambio con i parenti. Le fotografie in particolare sono uno stimolo potente per risvegliare ricordi, emozioni e pensieri; ma soprattutto, in questo periodo permettono agli ospiti di sentirsi parte di momenti importanti, anche se da lontano.



La direzione della Rsa ha invitato anche le scuole del paese - tradizionalmente ospiti della casa di riposo per lo scambio degli auguri - a partecipare all’iniziativa, inviando il materiale raccolto.



"Ringraziamo in anticipo chi vorrà dedicarci un attimo del proprio tempo aderendo a un’iniziativa che, in vista del Natale, vuole donare felicità ai nostri nonni", dice la dottoressa Strocco, che estende il proprio ringraziamento alla Cooperativa Itaca di Asti, "che in questo difficile periodo di emergenza sanitaria ci ha fornito supporto e sostegno con la fornitura di Dpi" e "a tutti gli operatori sanitari operativi nella casa di riposo, per il senso di responsabilità dimostrato, segnalando prontamente le proprie condizioni di salute o eventuali contatti a rischio e rinunciando alle vacanze estive per evitare i contagi. La nostra attenzione – continua – è sempre rivolta ai nostri ospiti, che fin da subito hanno compreso la gravità della situazione e si sono resi disponibili a nuove tipologie di comunicazione coi parenti, come le videochiamate con cellulari e tablet".



Si possono inviare lettere, foto, messaggi di auguri o disegni tramite email all'indirizzo di posta elettronica: segreteria.sacrocuore@socialcoop.it oppure recapitarle in modo tradizionale o via posta a: Rsa Sacro Cuore di Vezza d'Alba - piazza San Martino 6, a Vezza d'Alba (Cn).