Recovery Fund Coldiretti: cibo e territorio al centro dei progetti strategici di rilancio

L’Italia riparte dagli agricoltori “eroi dei cibo”, da sempre al lavoro anche per rispondere ai bisogni delle famiglie e dei nuovi poveri rimasti indietro per colpa della pandemia mentre il Paese cerca la strada per il rilancio. È quanto ha evidenziato Coldiretti nel giorno dell’Assemblea nazionale, svoltasi in diretta streaming sul sito www.coldiretti.it con il Presidente nazionale Ettore Prandini, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola.

L’Assemblea è stata l’occasione per diffondere l’esclusivo report di Coldiretti e Fondazione Divulga su “Covid, la sfida del cibo” con dati e analisi sulla forza della filiera agroalimentare italiana, sul contributo alla lotta contro il Coronavirus e sulle proposte per la crescita con le risorse del Recovery Fund.

A tal proposito, secondo Coldiretti l’Italia può tornare a correre realizzando i progetti della filiera agroalimentare nazionale su rivoluzione verde, transizione ecologica e digitale, creando posti di lavoro e spingendo per una nuova rinascita economica con il Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia”.

“È essenziale investire su un settore chiave per la sicurezza e la sovranità alimentare soprattutto in un momento in cui, con l’emergenza Covid, il cibo ha dimostrato tutta la sua strategicità per difendere l’Italia dalle turbolenze provocate dalla pandemia che ha scatenato corse agli accaparramenti e guerre commerciali con tensioni e nuove povertà. I fondi europei vanno utilizzati per finanziare progetti strategici superando i limiti alla capacità di investimento nel comparto agricolo ed alimentare per portare benefici all’intero Sistema Paese con un impegno strategico di lungo periodo” rimarca il Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo Roberto Moncalvo.

“Garantire alla nostra agricoltura le risorse necessarie, anche straordinarie, è indispensabile – aggiunge il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu – per continuare a rappresentare un motore di sviluppo capace di portare il nostro territorio fuori dalla crisi. Abbiamo un’occasione imperdibile per superare lo storico squilibrio nella distribuzione dei fondi europei che ha sempre penalizzato gli agricoltori italiani in Europa e per superare gli ostacoli alla competitività delle produzioni agroalimentari nazionali rispetto ai concorrenti, dalle infrastrutture ai trasporti, dalla logistica alle energie rinnovabili”.

