Caraglio, muore nell'incendio della sua abitazione Liliana Dutto, a poche ore dalla morte del marito, ex assessore regionale

Grave incendio in un alloggio al terzo piano di un palazzo in via Roma a Caraglio, dove purtroppo è morta una donna di 74 anni. Si tratta di Liliana Dutto, presidente della Caraglio Gas.

Era la moglie di Franco Ripa, 78 anni, noto commercialista in val Grana, sindaco di Monterosso per due mandati e consigliere comunale a Caraglio, deceduto la notte scorsa. Era stato anche assessore regionale. Ripa è morto all'ospedale di Cuneo, dove si trovava ricoverato.

Le fiamme sono divampate verso le 14.30. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo con tre mezzi, oltre ai volontari di Busca e all'emergenza sanitaria 118. Dopo circa un'ora sono state domate, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ustioni riportate.

Sul posto anche un funzionario dei vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno indagando sulle origini dell'incendio.