Cashback di Stato senza SPID? Possibile, grazie ad un'ex Start Up Cuneese

Il piano Cashback di Stato del governo è partito ufficialmente, al netto di qualche problema tecnico, l'8 dicembre scorso. Attraverso questa misura il Governo intende promuovere l'uso delle carte di credito e dei pagamenti elettronici in generale, andando così a ridurre il più possibile l'utilizzo del denaro contante. Il cashback di Stato natalizio è un primo passo per i cittadini verso piani di cashback a sei mesi. Dal 1° gennaio prossimo, infatti, senza alcun importo minimo di spesa, si può concorrere per il Super Cashback di 1.500 euro ogni sei mesi. Ha diritto al Super Cashback chi rientra tra i primi 100.000 cittadini che hanno totalizzato, in un semestre, il maggior numero di transazioni con carte e app di pagamento. Conta il numero di acquisti, non gli importi spesi. Sarà possibile ottenere il Super Cashback di 1.500 euro per gli acquisti fatti nei seguenti tre semestri:

1° Semestre - dal 1° gennaio al 30 giugno 2021

2° Semestre - dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

3° Semestre - dal 1° gennaio al 30 giugno 2022

I requisiti per ottenere il Cashback sono molto semplici, basta avere la cittadinanza italiana ed aver compiuto 18 anni. Il Cashback, inoltre, vale anche in famiglia. Ogni componente, infatti, potrà concorrere al Super Cashback di Stato in ogni semestre. Questa, assieme alla Lotteria degli scontrini , sono sicuramente tra le manovre del Governo più attese da parte dei cittadini, curiosi di ottenere gli incentivi promessi per l'utilizzo di carte digitali. Queste misure, inoltre, serviranno a rilanciare i consumi, soprattutto in vista del Natale. Stando a quanto riportato dalla Confesercenti , infatti, Covid e timori condizioneranno il Natale e non solo: consumi in calo (-400 milioni), cresce il risparmio (+11,1). In questo clima di grande incertezza, resta il fatto che il Cashback rappresenterà uno dei punti di forza nella lotta alla crisi da parte degli italiani. La procedura per iniziare ad utilizzare le nostre carte e ricevere automaticamente il Cashback del 10% sui nostri acquisti, tuttavia, può sembrare complessa per chi non è avvezzo all'utilizzo della tecnologia. Per ottenere il Cashback, infatti, è necessario scaricare l'app IO e registrarsi. La registrazione avviene tramite il famoso SPID. SPID è il metodo di autenticazione che ti permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti in maniera semplice, sicura e veloce. Per ottenere lo SPID, è necessario autenticarsi presso un identity provider o tramite un ufficio postale. La procedura, può risultare complessa e, soprattutto in tempo di pandemia e restrizioni, abbastanza farraginosa da eseguire, nonostante vi sia la possibilità di identificazione attraverso webcam. Il servizio tramite webcam, infatti, viene offerto da alcuni identity provider, ma nella maggior parte dei casi è a pagamento.

Cashback di Stato con Satispay

Fortunatamente, esiste un metodo alternativo per ottenere il Cashback senza avere lo SPID e la risposta viene proprio da un ex startup Cuneese diventata in pochissimo tempo un vero colosso del settore dei pagamenti elettronici: stiamo parlando di Satispay. Satispay nasce da un'idea di tre giovani cuneesi che, alla fine del 2012, lasciarono il vecchio lavoro per iniziare a lavorare a questa innovativa app. Satispay è utilissima poiché è gratuita e facilmente scaricabile sul proprio dispositivo. Basta associare il proprio corrente all'app e decidere un budget. Questo budget rimarrà attivo sull'app e potrai decidere di utilizzarlo per scambiare denaro con gli amici, pagare utenze, bollo, RCA, fare buste regalo o pagare in uno dei tantissimi esercenti facenti parte del circuito e che accettano questo metodo di pagamento. Al termine della settimana (precisamente il lunedì) Satispay non farà altro che controllare il tuo saldo. A questo punto ci sono tre strade:

Se il tuo saldo è superiore rispetto al tuo budget, l'eccesso ti verrà accreditato sul conto

Se il tuo saldo è inferiore rispetto al tuo budget, la differenza ti verrà addebitata sul conto

Se il tuo saldo è pari al tuo budget, non verranno prelevati né accreditati soldi sul tuo conto corrente