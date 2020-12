Gallo d’Alba, per i sindacati permane l’incertezza sul futuro della Mondo Giocattoli

Permane la preoccupazione, da parte sindacale, per l’incertezza che caratterizzerebbe il futuro della divisione giocattoli della Mondo Spa di Gallo d’Alba.



A darne conto i referenti provinciali delle sigle del comparto, Mariagrazia Lusetti per la Filctem Cgil, Angelo Vero per la Femca Cisl e Vito Montanaro per la Uiltec Uil, che in una nota danno conto dell’esito del nuovo incontro che, dopo quelli tenuti a luglio e a settembre, lo scorso 11 dicembre ha messo i tre segretari e le Rsu aziendali di fronte ai vertici della multinazionale della gomma e plastica.



Sul tavolo, il futuro della storica divisione, che come già denunciato nei mesi scorsi dagli stessi rappresentanti dei lavoratori, sconterebbe una situazione nella quale, ad annosi problemi di mercato, si sarebbero sommate le pesanti conseguenze della congiuntura legata all’emergenza sanitaria.



"Purtroppo restano le incertezze che avevamo manifestato già nella scorsa primavera – dicono Lusetti, Vero e Montanaro –. L’azienda ci ha confermato che la perdita del 2020 nel settore pallone Pvc si attesta al 45%. In questo senso ci chiediamo se la scelta di privilegiare solo la grande distribuzione rispetto ai piccoli rivenditori sia stata la scelta giusta. Ad oggi – proseguono – l’azienda non ha ancora idea dei volumi di palloni in Pvc che si produrranno nel prossimo anno e, soprattutto, ancora più incerto è dove si farà la produzione, se nello stabilimento del Gallo o in quello spagnolo? Nessuna risposta ci è stata data in merito".



Da qui le preoccupazioni dei lavoratori, una quarantina di addetti a tempo indeterminato e altrettanti stagionali, impegnati soprattutto nei mesi invernali e primaverili. "Dopo l'esternalizzazione del confezionamento a Marene e la conseguente fuoriuscita del personale cooperativo che da anni lavorava all'interno dello stabilimento", i sindacati si chiedono quindi "quale sia il futuro dei lavoratori Mondo Giocattoli e degli stagionali? Se per i fissi, visto le attività ridotte, attualmente c’è la cassa integrazione, per i lavoratori stagionali, a casa da giugno, resta solo l'amaro in bocca per anni spesi in quell'azienda".



"Noi continueremo a chiedere alla proprietà – concludono – di privilegiare lo stabilimento del Gallo, dove è nata la produzione dei palloni. Nel prossimo incontro a fine gennaio vogliamo avere delle risposte positive alle domande dei lavoratori della Mondo".