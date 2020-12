Il boom dei Moto gioielli

I motociclisti sono sempre stati conosciuti per i numerosi accessori che utilizzano come parte del loro look. Recentemente, sono diventati così popolari che i marchi di gioielleria hanno creato linee speciali chiamate "bikers" e i negozi sono stati allestiti esclusivamente con questi articoli. Mentre gli uomini sono comunemente identificati come appassionati di motociclette, sempre più donne si uniscono a questi gruppi indossando gli abiti più significativi e aggiungendo il loro tocco "femminile".

Moto gioielli che attualmente vengono utilizzati per completare lo stile del motociclista, all'inizio avevano una funzione utile. Per esempio, gli anelli sono stati molto utili nelle lotte di pugni che un tempo erano tenute dalle bande di motociclisti. Inoltre, storicamente sono stati un amuleto sul campo di battaglia e come protettori dagli spiriti maligni.

A complemento di anelli, bracciali e ciondoli, compaiono accessori più sofisticati come portafogli e borsette in pelle di alligatore, catene per portafogli, portachiavi, portachiavi, fermasoldi, fibbie da cintura e persino accendini.

Gli stili sono molto vari e ogni motociclista ha il suo preferito, ma ciò che tutti hanno in comune è che sono di grandi dimensioni e cercano di attirare l'attenzione con i loro colori e le loro forme. Sul sito Bikerringshop troverete tutti questi articoli in diversi modelli, realizzati a mano in argento sterling e spediti in tutto il mondo.

I teschi sono un elemento chiave di questo tipo di accessori, in quanto vengono utilizzati per onorare la vita, per onorare coloro che non ci sono più e che si crede contribuiscano a salvare vite umane perché "il teschio spaventa la morte".







Altre immagini che appaiono sono quelle degli dei scandinavi Thor, Loki, Odino, tra gli altri e i loro attributi come asce e martelli per la somiglianza con i vichinghi, sia nell'aspetto fisico che in quello attitudinale. Sono decorazioni piuttosto semplici e raramente presentano decorazioni non incise o timbrate.







Spesso si possono vedere motivi cristiani anche sui gioielli dei motociclisti, ma non perché essi adorano Dio, ma perché vogliono oltraggiare il pubblico e mostrare disprezzo per le norme e le credenze accettate dalla società.







Simboli di buona fortuna si vedono spesso in questo tipo di gioielli, non importa da quale cultura o religione provengano. Ad esempio, l'immagine di Ganesha , una delle divinità indiane più potenti e gentili, viene utilizzata per la protezione, il sostegno e la fortuna. Si possono vedere anche i ferri di cavallo che sfuggono agli spiriti maligni e danno il dono della fertilità.









Il tema animale è rappresentato con gli animali più grandi e potenti come leoni, tigri, aquile e i cani di razza più pericolosi.







Infine, ci sono gioielli che assomigliano alle diverse parti dell'oggetto più amato: la moto. Come i braccialetti che sembrano catene o anelli e i ciondoli che rappresentano un motore.