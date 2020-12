INPS di Cuneo: sedi e contatti

I servizi offerti dall'INPS riguardano tutti i cittadini italiani: che si tratti dell'erogazione delle pensioni, delle indennità, o di sostegno al reddito, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ha sedi sparse su tutto il territorio italiano. Presso l'INPS si svolge anche il calcolo dell'indice ISEE, che permette di usufruire di molte prestazioni sociali agevolate. Per questo motivo è essenziale sapere sia dove si trova la sede più vicina al proprio indirizzo di residenza o di lavoro e sia quali sono i principali recapiti per contattare gli uffici INPS di cui si necessitano le pratiche. In questo articolo si troveranno le principali funzioni degli organi INPS, dove è dislocata la sede INPS di Cuneo e quali sono i contatti a cui rivolgersi in caso di necessità; infine, è indicata la modalità di presa di appuntamenti e di registrazione al sito INPS.

INPS: quando serve

L'INPS serve per tutti gli interventi di previdenza ai lavoratori autonomi, dipendenti e per tutti coloro che non hanno altri ammortizzatori sociali. L'INPS serve quando bisogna richiedere la pensione, per la NASpi, per i contributi di invalidità, le pensioni minime e per tutti gli ammortizzatori sociali che lo stato italiano eroga al cittadino italiano. L'istituto nazionale di previdenza sociale si occupa di erogare anche la cassa integrazione, il Tfr, il reddito di cittadinanza e tutti i sistemi di ausilio ai lavoratori e alle famiglie, sia ordinari che speciali, incluse tutti gli specifici elementi di ausilio programmati per l'emergenza Covid-19. Alla luce di tutto ciò appare chiaro che l'INPS serve in un ampio ventaglio di occasioni comprese per le visite del medico legale.

La sede INPS a Cuneo

Proprio per la sua indispensabilità l'INPS è distribuita lungo il territorio italiano in maniera uniforme e capillare con sedi in tutte le città italiane. La sede INPS di Cuneo è dislocata in Corso Annibale Santorre di Santarosa numero 15. L'istituto nazionale di previdenza sociale mette a disposizione di tutti gli usufruitori anche un comodo mezzo online, per calcolare il percorso si può cliccare qui e poi su 'visualizzare e calcola percorso'. È bene ricordarsi che la sede INPS di Cuneo riceve esclusivamente su prenotazione per evitare assembramenti e file non idonee in questo periodo di crisi.

I contatti INPS Cuneo

Come tutte le sedi INPS la sede di Cuneo ha diversi numeri e contatti utili, divisi per esigenze in maniera tale da offrire il miglior supporto possibile al cittadino. Il numero del contact center della sede INPS di Cuneo è 803164 per i numeri fissi e 06164164 da mobile; per accertare che lo sportello telefonico provinciale sia attivo la sede INPS mette a disposizione il numero 0171318395. Oltre a questi numeri è possibile contattare l'INPS di Cuneo alla e-mail direzione.cuneo[at]inps.it; gli sportelli URP alla e-mail URP.cuneo[at]inps.it. Per comunicare un cambio di reperibilità durante il periodo di malattia o per qualsiasi comunicazione con i medici legali della sede INPS di Cuneo è possibile contattare il numero 0171318352/334, inviare un fax al numero 0171078332 o inviare una e-mail a MedicoLegale.cuneo[at]inps.it. Per comunicazioni ufficiali e per segnalazioni importanti è attiva la mail PEC generale direzione.provinciale.cuneo[at]postacert.inps.gov.it.

Come prenotare un appuntamento

Nella sede INPS di Cuneo e nelle sedi INPS su tutto il territorio nazionale, con i problemi collegati al Covid-19, è obbligatoria la prenotazione all'appuntamento. L'appuntamento può essere prenotato in molteplici modi scegliendo giorni e ore in maniera da recarsi direttamente all'orario e al giorno preciso per non perdere tempo e non fare file; questa metodica viene incontro anche ai lavoratori che potranno così programmare con calma i loro appuntamenti. Si può prenotare tramite l'app dell'INPS comodamente con tablet o smartphone accedendo alla sezione “sportelli in sede” e poi cliccare su “prenota ticket” oppure sul sito ufficiale accedendo con il proprio pin in alternativa si può telefonare al centralino di sede e seguire le istruzioni per la prenotazione di un appuntamento.