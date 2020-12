Petrolio: Up, crollo degli investimenti nel 2020. Franco Favilla (Seasif): "Ad oggi non lo considero più un settore di sviluppo. "Dovremmo piuttosto puntare sui carburanti green"

Il crollo dei prezzi e della domanda di petrolio preoccupa gli investitori, che si dicono pronti a rivedere le proprie strategie nel settore Exploration & Production nel 2020.

A renderlo noto è stata l’Unione Petrolifera (Up), in occasione dell’Assemblea tenutasi a Roma il 6 ottobre a Palazzo Merulana. Gli investimenti nel 2020 dovrebbero subire una grave riduzione rispetto allo scorso anno, che si aggirerà intorno al 32%, per un ammontare di 155 miliardi di dollari in termini assoluti, e del 58% rispetto al picco del 2014, con una perdita di 451 milioni di dollari. L'Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) ha prospettato che, in seguito a tali tagli, c’è da attendersi nel 2025 il verificarsi di una riduzione dell’offerta di 9 milioni di barili al giorno.

“Durante i giorni più neri della crisi causata dalla pandemia, l’industria petrolifera ha mostrato tutti i segni della sua debolezza strutturale”, ha dichiarato Franco Favilla, Presidente e CEO di Seasif Holding, multinazionale attiva nel settore dell’estrazione e del commercio del petrolio con una produzione di circa 500 barili al giorno. ”Il mondo era fermo, gli spostamenti bloccati dunque la domanda di petrolio era scesa pressoché a zero. Il problema è che i pozzi e le raffinerie non si possono fermare, e questo ha causato un enorme surplus produttivo. Per questo si è arrivati a un paradosso, quello del “prezzo negativo”: le compagnie petrolifere erano disposte a sbarazzarsi del prodotto anche gratis piuttosto che dover pagare i costi di stoccaggio.

Questo dimostra quanto poco duttile sia il petrolio e di conseguenza, quanto rigida sia l’economia che su di esso si basa”.

Per Franco Favilla e la Seasif se oggi il petrolio è ancora la fonte energetica principale nel mondo, ciò è dovuto alla scelta, a livello globale, di non puntare su prodotti alternativi in modo da lasciare invariati gli equilibri economici e l’assetto geopolitico attuale.

“Teoricamente, abbiamo riserve di greggio per far fronte alla domanda dei prossimi 250 anni, ma da un punto di vista economico, ambientale ed eco-sostenibile il mondo basato sugli idrocarburi è destinato a scomparire”, ha proseguito Favilla. “Se la priorità è garantire alla società di domani un modello energetico sostenibile, credo piuttosto che la soluzione possa venire dai carburanti green. Si tratta di tecnologie che permettono di produrre carburanti simili alla benzina o al diesel, che utilizzano la stessa filiera produttiva, ma dall’impatto ambientale praticamente inesistente.

La maggior parte degli investimenti oggi dovrebbe essere concentrata in questo settore, perché grazie all’e-fuel e all’e-diesel non solo si ottiene energia pulita, ma si riesce a tenere in piedi un’industria che dà lavoro a decine di migliaia di persone del mondo”.