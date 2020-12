Alla biblioteca di Beinette si presenta il libro “Matilda con la A” di Cecilia Mazzeo

L’Associazione Culturale AttivaMente di Beinette invita chiunque fosse interessato alla

presentazione del libro “Matilda con la A” dell’autrice Cecilia Mazzeo, che si

terrà il 22 dicembre alle ore 18 in diretta sulla pagina Facebook della

Biblioteca Civica Gauberti di Beinette.



Matilda, giovane donna bolognese di trent’anni, è alle prese con il suo primo

trasloco che, attraverso oggetti e ricordi, la trasporta in un viaggio nella memoria

fino a farle ritrovare i colori della sua adolescenza: il rosso e l’azzurro. Colori che

svelano una patologia femminile molto invalidante e ancora troppo poco

conosciuta: l’endometriosi, e il rapporto travagliato con la figura paterna.



Ospiti della serata insieme all’autrice saranno la psicologa e psicoterapeuta

Margherita Benni (fondatrice della pagina Facebook Psicologia ginecologica) e

l’ADES di Savigliano (Associazione Donne Endometriosi Salute) per la quale

interverranno la presidente Bruna Aragno e la psicologa-psicoterapeuta Petra

Senesi.



Scopo della serata è quello di scoprire le emozioni, i pensieri e le storie che si

celano dietro una malattia, l’endometriosi, che in Italia colpisce poco meno di 3

milioni di donne.



Una serata dove letteratura, esperienze di vita e informazione si uniscono,

nella speranza che l’endometriosi sia sempre meno una malattia “fantasma”.

L’incontro è gratuito e non occorre alcuna prenotazione. Per info:

bibliotecabeinette@gmail.com - 0171.384857 (orari apertura biblioteca).