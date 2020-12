Conoscenza del territorio e innovazione tecnologica: i valori fondamentali che il Bianchi-Virginio di Cuneo insegna ai suoi futuri geometri

La parola “geometra” è il risultato dell’unione di due termini greci: “ geo ”, che significa “terra”, e “ metron ”, che indica invece la “misura”. Il valore più autentico della professione del geometra è custodito dunque nelle profondità della sua origine etimologica: geometra è chi possiede una conoscenza accurata del territorio, una figura fondamentale per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, un riferimento per la collettività sociale.

A ricordare l’importanza di tutte queste funzioni e a spiegare il percorso di studio necessario per poterle svolgere saranno gli stessi docenti e studenti che, in occasione dell’orientamento, si rivolgeranno agli alunni uscenti dalle scuole medie per chiarire loro l’organizzazione e funzionamento della sezione geometri CAT.