Santibriganti a Dronero per uno spettacolo in collaborazione con Ugi Onlus di Torino

“Come fu, come non fu che Nina si ritrovò in una stanza con un letto e né la stanza né il letto erano quelli della sua cameretta? Mamma, papà me lo spiegate? Nina capì che quella per un po’ di tempo sarebbe stata la sua nuova casa. “Ma quanto? – Fino a quando non ti fa più male”.

L’insegnamento per eccellenza è racchiuso in una intelligente sensibilità, in quel diritto di restare umani. Arriva domani mattina a Dronero, mercoledì 16 dicembre alle ore 10:00, “Ahi! Ahia! Pirati in corsia!”: presso il Teatro Iris uno spettacolo per i bambini ed i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, realizzato da Santibriganti Teatro e promosso dal Comune di Dronero. Una storia di malattia, di guarigione, di fiducia, di amicizia fortissima. Protagonisti Luca Busnengo e Erika La Ragione, di ideazione e regia Maurizio Bàbuin lo spettacolo è realizzato in collaborazione con UGI ONLUS di Torino.

“Grazie UGI perché non si guarisce soltanto con i farmaci”. La significativa frase di una ex paziente.

UGI (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini) ONLUS è nata a Torino nel 1980, presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita, per volere di un gruppo di genitori di bambini affetti da tumore. 40 anni di sostegno a 360° gradi per i bambini e per le loro famiglie che si trovano purtroppo a fare i conti con una realtà tremendamente difficile, moltissime attività ammirevoli tra le quali la realizzazione della struttura residenziale Casa UGI, realtà preziosa dove specialisti e volontari offrono quotidianamente il loro aiuto concreto, competente ed umano.

“Dedicare il proprio tempo a chi soffre e ha bisogno è il più bel regalo che si possa offrire agli altri e a se stessi”. Queste le parole del presidente di UGI ONLUS, il Prof. Enrico Pira.

Recentemente UGI ONLUS ha realizzato anche un’altra struttura, UGIDUE, in via Dante a Torino presso il nuovo complesso “Park View”. Di 800 mq e disposta su due piani, a differenza di Casa UGI non è una struttura residenziale ma una sede dell’associazione adibita ad attività, laboratori e iniziative per i pazienti off therapy o per quelli ancora in terapia che possono però svolgere attività extra ospedaliere, per le loro famiglie. UGIDUE è inoltre uno spazio per condividere e realizzare progetti in collaborazione con enti e realtà presenti sul nostro territorio.

“Ahi! Ahia! Pirati in corsia!” non sarà soltanto per i più piccoli. Per tutti la possibilità di guardarlo collegandosi alle ore 10:00 sul sito www.7Web.TV. Per scoprire invece tutte le ammirevoli attività di UGI ONLUS: https://www.ugi-torino.it/.