Alberto Cerrino e Marco Saglia aderiscono a Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia annuncia l’adesione di Alberto Cerrino, sindaco di Trezzo Tinella, e di Marco Saglia, consigliere comunale di Piobesi d’Alba, al partito.

“Ringrazio profondamente Fratelli d’Italia per avermi accolto così calorosamente: entrare a far parte del partito che più di tutti ha saputo crescere negli ultimi anni basandosi su coerenza e serietà e sapendo interpretare al meglio le necessità e le esigenze dei cittadini con estrema coerenza ed impegno. Mi sono avvicinato alla politica da circa otto anni, maturando esperienza prima come consigliere comunale e poi, da un anno e mezzo, come sindaco di Trezzo Tinella. Ho così rinnovato il mio impegno a portare avanti le istanze dei cittadini del mio comune e dell’intera provincia, con un occhio di riguardo al settore agricolo, che rappresenta non solo una mia grande passione, ma anche il mio lavoro. Un ringraziamento particolare va all’Onorevole Monica Ciaburro e a Guido Crosetto, al Coordinatore Provinciale William Casoni, a Paolo Bongioanni e al Responsabile per gli Enti Locali Rocco Pulitanò” dichiara Alberto Cerrino. “Aderisco a Fratelli d’Italia con convinzione: è il partito che, più di ogni altro, rappresenta quei valori e quei principi che mi rappresentano e per cui credo giusto combattere ogni giorno. Grazie ai Dirigenti del partito e a tutti i suoi militanti, che mi hanno accolto con sostegno e supporto. Continuerò ad impegnarmi quotidianamente per rispondere alle esigenze e alle istanze dei miei concittadini, cercando di apportare costantemente un utile contributo” sostiene Marco Saglia. “Fratelli d’Italia è sempre più presente in tutta la nostra Provincia” ricorda il Coordinatore Provinciale del partito William Casoni. “Questo ci permette di essere vicini e costantemente al servizio del nostro territorio, rispondendo ad ogni livello, da quello comunale a quello parlamentare, passando per il consiglio regionale, ai cittadini italiani. Insieme all’Onorevole Monica Ciaburro e al nostro Capogruppo in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni, auguro ad Alberto e Matteo un ottimo lavoro, certo che sapranno apportare un contributo fondamentale alla crescita del partito e al benessere della nostra realtà.” Tutti coloro che desiderassero avere maggiori informazioni sulla nostra attività politica e sulle iniziative proposte sull’intero territorio provinciale, possono consultare il nostro sito internet www.fratelliditaliacuneo.com, dove sono pubblicati i contatti di tutti i circoli della Provincia di Cuneo, o la nostra pagina Facebook Fratelli d’Italia - Provincia di Cuneo.